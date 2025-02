Falta menos de una semana para el partido de vuelta frente a Boca Juniors, y en Alianza Lima son conscientes que este encuentro lo tienen que jugar no solo con argumentos futbolísticos, sino también con lo que se diga desde la previa. Néstor Gorosito, quien conoce muy bien cómo es la idiosincrasia del argentino, viene haciendo lo suyo y esta se refirió a La Bombonera, un estadio mítico y al que se le atribuye grandes gestas del ‘Xeneize’.

En una reciente entrevista con el programa En Buen Momento, ‘Pipo’ le restó importancia a las afirmaciones que señalan que el Estadio Alberto J. Armando –nombre oficial de La Bombonera– pesa en este tipo de compromisos. “Lo de la cancha de Boca es todo ‘biri biri’. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. No pasa nada, es once contra once. Es todo sanata lo de la Bombonera”, sostuvo.

Por la cercanía que existe entre las tribunas y el campo de juego, se espera que los hinchas de Boca Juniors presionen a los jugadores de Alianza Lima para intimidarlos, y así ayudar a que su equipo concrete la remontada para seguir con vida en la Copa Libertadores. Gorosito cree que esto no será determinante y se mostró contundente al decir que, fuera de cualquier localía, en el campo de juego son dos equipos en igualdad de condiciones.

Néstor Gorosito registra dos triunfos con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, el entrenador de 60 años mostró su disconformidad con quienes buscan quitarle mérito a Alianza Lima por vencer a Boca en Matute, especialmente porque los de Fernando Gago no llegaban con sus máximas figuras a raíz de varias ausencias por lesión. “Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados. Tenemos buen equipo y le podemos ganar a Boca”, agregó en el programa de Radio La Red.

Fiel a su estilo, Gorosito no se guardó nada y cuestionó a los que vienen generando un ambiente dudoso para condicionar la labor del árbitro en La Bombonera. Según el estratega argentino, esto podría ser influyente durante el trámite del partido del próximo martes. “Es la primera vez que veo una operación mediática para condicionar al árbitro. Ya vi zócalos que dicen como lo cagaron a Boca y eso influye”, añadió.

Finalmente, Gorosito aclaró el estado físico de dos jugadores que estarán sí o sí en La Bombonera: Paolo Guerrero y Kevin Quevedo: “Paolo juega el viernes (contra Juan Pablo II College por la Liga 1) y va a estar a disposición para el partido del martes. Es casi seguro que vamos a recuperar a Quevedo para el partido de allá (en Argentina)”, sentenció.

Se espera un lleno total en La Bombonera para el próximo martes. (Foto: Boca Juniors)

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

Luego del triunfo blanquiazul por 1-0 en Matute, Alianza Lima y Boca Juniors se volverá a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero desde las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





