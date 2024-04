Después de vencer por 3-0 a Sport Boys y meterse en la pelea por el Torneo Apertura 2024, en Alianza Lima voltearon rápidamente la página ya que no tenían tiempo para festejos. Este martes tendrán una complicada visita a Colo Colo por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo hay obligaciones de por medio si quieren mantenerse en carrera para soñar con clasificar a los octavos de final. Así pues, este domingo, mientras el plantel se dirigía a tomar su vuelto rumbo a Santiago, Carlos Zambrano habló brevemente con los medios de comunicación y dejó sus impresiones de lo que se le avecina al cuadro blanquiazul.

En primera instancia, el zaguero de 34 años no quiso comparar el buen momento por el que están atravesando en la Liga 1 Te Apuesto, donde registras cuatro victorias consecutivas, ya que considera que el nivel de la Copa Libertadores es distinto. Razones no le faltan, pues eso se evidenció en la última derrota que sufrieron a manos de Cerro Porteño. “Vamos paso a paso, la Libertadores es complicada, es otro nivel. Vamos a ir a buscar algunos puntos”, manifestó.

Por otro lado, el ‘Káiser’ no quiso darle mayor importancia al tema de las nacionalidades, considerando que Colo Colo proviene de un país que históricamente ha tenido una marcada rivalidad con Perú. Para el defensor los más importante será que estén concentrados al 100 % durante todo el encuentro. “Es un partido más de Libertadores, no tiene nada que ver las nacionalidades. El rival es duro, todos los rivales de la Libertadores son duros, hay que estar concentrados”, agregó.

Finalmente, al ser consultado por un posible cruce con Arturo Vidal, Carlos Zambrano evitó entrar en la polémica y minimizó las chances de que pueda tener algún encontronazo con el mediocampista del ‘Cacique’. Recordemos que esta no será la primera vez que ambos se vean las caras en un terreno de juego, ya cuando Perú y Chile se enfrentaron, llegaron a intercambiar varias palabras. “Me es indiferente, jugamos contra Colo Colo”, añadió.

Considerando que Alianza Lima dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar en Paraguay frente a Cerro Porteño –el cuadro guaraní se impuso por 1-0 con un gol en los minutos de descuento–, esta vez no tiene margen de error ante Colo Colo. El elenco dirigido por Jorge Almirón es un rival directo en la pugna por acceder a los octavos de final, pues Fluminense, al ser el rival más fuerte del Grupo A, tiene la primera opción. Así pues, los victorianos deberán hacer un partido inteligente en la capital chilena.

Hay que tomar en cuenta que Alejandro Restrepo no podrá contar con Cecilio Waterman para este compromiso, ya que el último jueves salió lesionado tras marcar el 3-0 sobre Sport Boys en el Estadio Nacional. Eso sí, el director técnico colombiano recuperó a Adrián Arregui y Marco Huamán, quienes estaban entre algodones y eran duda para viajar a Chile. Ya dependerá del ‘cafetero’ si los alinea de titulares o los utiliza como pieza de recambio, dependiendo de cómo los ha visto en los últimos entrenamientos.

Carlos Zambrano analizó el duelo de Alianza Lima con Colo Colo en Chile. (Video: José Varela / Depor)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 3-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Colo Colo por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 23 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, los de La Victoria no tendrán mucho tiempo para descansar ya que su calendario apretado los obliga a no descuidar el campeonato local. En ese sentido, en el duelo válido por la décima tercera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, los blanquiazules visitarán a Melgar en Arequipa. Este encuentro está pactado para el domingo 28 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO