Alianza Lima no tuvo el mejor inicio de temporada este 2022, pero tendrá que reponerse lo antes posible. Los blanquiazules disputan a la par la Liga 1 y la Copa Libertadores, soñando con poder defender el título del campeonato local que consiguieron en el 2021 y llegar lo más lejos posible en la máxima competición continental de clubes.

En su debut en Copa, los dirigidos por Carlos Bustos se vieron las caras ante River Plate en el Estadio Nacional de Lima. Ahora, tendrán que pasar de página lo antes posible y prepararse para su próximo reto: Colo Colo en Chile.

Los victorianos viajarán a Santiago para verse las caras con el ‘Cacique’ el próximo miércoles 13 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 17:00 (horario peruano). Este partido será fundamental para las aspiraciones de Alianza si quiere seguir peleando el poder clasificar a los octavos de final de la Libertadores.

Para este encuentro, está descartada la presencia de Jefferson Farfán, principal figura del cuadro blanquiazul, La ‘Foquita’ fue sometido a una operación a la rodilla y su recuperación tardaría un poco más de dos meses, por lo que no podrá ser parte de la fase de grupos del torneo internacional.

Alianza Lima y Colo Colo tienen historia juntos. En 1987, cuando el equipo íntimo se vistió de luto tras sufrir la tragedia del avión Fokker F-27 que calló en el mar de Ventanilla, los chilenos determinaron enviar a préstamo a cuatro jugadores para que disputen el torneo peruano.

Fue así como el arquero José Letelier, el defensa Parco Quiroz, el volante Francisco Huerta y al delantero René Pinto se unieron a las filas de Alianza. Además, los albos, un mes de después, se trasladaron a la capital peruana para disputar un partido amistoso en Matute.

El Alianza Lima vs. Colo Colo podrás vivirlo por las pantallas de ESPN y Star Plus. Además, Depor.com te traerá el mejor minuto a minuto con las incidencias, goles y demás para que no te pierdas nada de la Copa Libertadores.





