La bronca de perder en el último minuto en Arequipa, ver cortada una racha de ocho triunfos seguidos en la Liga 1 y no poder sentenciar ya el Apertura son temas que Alianza Lima ya debe haber dejado atrás. No solo porque sigue dependiendo de sí mismo para campeonar, sino porque debe cambiar el ‘chip’ y ponerse de nuevo en modo Copa Libertadores.

El elenco del ‘Chicho’ Salas recibirá a Libertad de Paraguay con el objetivo de hacer respetar su localía y sumar su segundo triunfo en el torneo. En un grupo parejo, en el que todos tienen aún opciones de pasar a octavos, los íntimos deberán mostrar esa superioridad que se les conoce en Matute y pasar por encima a un ‘Gumarelo’ que llega con sed de revancha y con el título guaraní bajo el brazo.

Si bien el técnico blanquiazul tendrá que mover su pizarra (por la lesión de Andrés Andrade y la duda de Ángelo Campos), lo cierto es que sí cuenta con variantes para hacerle frente a Libertad. En Matute solo piensan en la victoria, que los pondría cerca de octavos; un empate no les asegura nada (tendrían que ver cómo quedó el Paranaense vs. Mineiro); mientras que una derrota sí complicaría sus chances.

La pizarra de ‘Chicho’

Han sido días complicados en La Victoria, sobre todo por las lesiones. A la ausencia de Ángelo Campos, quien estaría recuperado, pero con falta de ritmo (en el arco seguirá Saravia), se le suma la baja de Andrés Andrade. El ‘Rifle’ se sintió en los entrenamientos del sábado y el cuerpo médico confirmó lo peor: una dura lesión en la rodilla (rotura de meniscos) lo que lo dejaría fuera por dos meses.

Si bien en Matute están evaluando la operación, la otra opción sería recuperarlo mediante sesiones de terapia, pero aún no está nada dicho. Lo único cierto es que no estará ante Libertad, dejando un puesto clave en el ‘11′ titular. Todos apuntan a que Christian Cueva sea el encargado de suplir al colombiano; sin embargo, Salas se estaría decantando por Pablo Lavandeira.

‘Lava’ habría convencido más a ‘Chicho’ Salas que ‘Aladino’ para ponerlo en el equipo titular, pero aún nada está dicho. Otro cambio, aunque más táctico, sería la presencia de Franco Zanelatto por la banda derecha. El paraguayo nacionalizado peruano tendría la primera opción por esa zona por encima de Gabriel Costa, quien no está en su mejor nivel, y de Aldair Rodríguez, otra variante recurrente del DT.

Posible equipo titular de Alianza Lima para enfrentar a Libertad de Paraguay.

¿El momento de ‘Aladino’?

La ausencia del ‘Rifle’ Andrade por aproximadamente dos meses le tendría que abrir la posibilidad a Christian Cueva en el equipo titular. Sin embargo, la realidad parece estar distante de esta idea. Ante Libertad, no hay certeza de que Salas ponga a ‘Aladino’ de titular, incluso Pablo Lavandeira tendría mayores opciones. Y es que el ‘23′, desde su llegada a Matute, no ha tenido el nivel esperado.

Cueva arribó a inicios de marzo y no ha podido hallar su mejor versión hasta el momento. Al volante de la selección le está costando recuperar el ritmo de competencia y el hincha ya empezó a impacientarse. Si bien Salas sabe que un jugador de su jerarquía puede ‘despertar’ en cualquier momento, dependerá de él si quiere tomar el riesgo de ponerlo desde el arranque.

En el último partido ante Melgar, ‘Chicho’ puso un equipo alterno, pero no alineó a Christian Cueva, quien se quedó en el banco de suplentes durante todo el partido. Con un préstamo que termina a finales de agosto, el presente de ‘Aladino’ no es el mejor, y aunque los íntimos esperan extender la cesión por un año, el tema sueldo (el ‘23′ estaría dispuesto a bajarse el salario) y el convenio con Al-Fateh son dos temas que aún no se han definido para la negociación.

Datos en Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Christian Cueva 8 357′ 0 0

Partido clave

Para nadie es un secreto que este partido ante Libertad es de vital importancia para los íntimos, ya que juegan en casa, ante su gente y con la posibilidad de quedarse con los tres puntos, los cuales los pondría más cerca de octavos de final. El triunfo es el objetivo principal ante el ‘Gumarelo’, de paso para recibir el incentivo de 300 mil dólares que da Conmebol por victoria en fase de grupos.

Los íntimos, que no perciben el dinero de los derechos de televisión por el problema legal entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú, tendrán la motivación extra de quedarse con el triunfo para sumar una suma de dinero importante a sus arcas. En caso de empatar, la posibilidad de pasar a octavos se complicaría de manera indirecta, pues tendría que ver los demás resultados.

Ya si Alianza no consigue sumar puntos en Matute ante Libertad, el panorama sería menos alentador. La siguiente fecha recibirán a Atlético Mineiro y en la última jornada irán a Brasil a chocar contra Atlético Paranaense, dos rivales duros en cualquier condición, por lo que para no pasar sobresaltos, el duelo ante el ‘Gumarelo’ será crucial para ir definiendo el grupo y ver qué equipos pueden pasar a octavos y qué otro quedaría en tercer puesto para la Copa Sudamericana.

🏆✍️ ¡A tomar nota! Así quedaron las posiciones del Grupo G de la CONMEBOL #Libertadores tras una nueva semana de competencia. #GloriaEterna pic.twitter.com/EZ4inF6xy9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 5, 2023





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.