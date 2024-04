Alianza Lima debuta esta noche en la Copa Libertadores 2024. El equipo ‘blanquiazul’ enfrentará a Fluminense, vigente campeón de América, con la misión de obtener un buen resultado en el Estadio Alejandro Villanueva, que lucirá un marco espectacular. Para el encuentro copero, Alejandro Restrepo utilizará su mejor once. El ataque estaría conformado por Kevin Serna y Cecilio Waterman. En el mediocampo estarían Marco Huamán, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos y Jesús Castillo. Jiovany Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés jugarían en defensa y el guardián del arcó sería Ángelo Campos. Por el lado del ‘Flu’, pese a tener bajas sensibles (no cuentan con jugadores como Germán Cano, Paulo Henrique Ganso y Keno), pondría en su once a futbolistas destacados como Marcelo, Douglas Costa, André y Felipe Melo. Revisa las alineaciones en esta galería de Depor.