Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la 6? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de la Fase 3? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 11 de marzo: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m.. (horario peruano, con una hora más en Venezuela).

Sporting Cristal vs. Carabobo FC por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Carabobo FC por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS