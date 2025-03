Luego de que Universitario de Deportes consiguiera una importante victoria en la fecha 4 de la Liga 1 2025 al imponerse por goleada a Alianza Universidad de Huánuco en el Estadio Monumental, el enfoque del equipo crema se mantiene en el torneo nacional a la espera de conocer a sus rivales para la Copa Libertadores. Sin embargo, los jugadores no son ajenos al buen momento futbolístico que vienen teniendo otros equipos en dicho campeonato, por lo que Edison Flores decidió dedicarles unas palabras tanto a Melgar como a Alianza Lima.

Universitario de Deportes cerró el fin de semana con una contundente victoria en la Liga 1 y uno de los referentes que logró encajar un gol en dicho partido fue Edison Flores, que generó preocupación pues tuvo que ser retirado del terreno de juego en el entretiempo y su lugar lo terminó tomando Diego Churín.

Para aliviar las preocupaciones y descartar rumores, fue el propio futbolista quien, en la zona mixta culminado el partido, decidió aclarar lo que se fue hablando desde ese cambio. “Estoy bien. Pedí mi cambio, sí, pero no venía jugando y este primer tiempo fue intenso, así que prefiero ir poco a poco para poder ayudar a mis compañeros no solo algunos partidos, sino todos los que nos faltan”, comentó.

Hay que recordar que el ‘Orejas’ había sufrido una lesión en los días anteriores, no de gravedad pero que lo tuvo en recuperación por 10 días. Si bien, no tuvo mucha actividad futbolística, logró marcar un gol en el último triunfo. Pero el futbolista ‘crema’ no quiso ser ajeno al presente de otros rivales que tienen actividad en torneos internacionales.

Universitario esperará al sorteo para conocer a sus rivales en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

Y es que el desempeño de los clubes peruanos en torneos internacionales es un tema de constante análisis, ya que su rendimiento genera un alto impacto en la imagen del fútbol peruano en el ámbito continental. Por lo que, al ser consultado por Alianza Lima y Melgar, Edison Flores no dudó en enviar sus mejores deseos para ambos.

“Espero que se pueda dar, les toca una fase más y espero que les vaya muy bien para que puedan entrar a fase de grupos de Copa Libertadores, que es lo más importante que quieren ellos”, declaró en zona mixta del Estadio Monumental.

Asimismo, señaló que es probable que el cambio que han mostrado dichos clubes en los torneos internacionales se basa en la mejoría mental que han tenido los jugadores, por eso es que le gustaría que tanto los ‘Blanquiazules’ como los ‘Rojinegros’ sigan en carrera en el campeonato más importante de Conmebol.

“Creo que es la mentalidad de cada equipo que trata de hacerlo mejor internacionalmente. Espero que les vaya muy bien a Melgar y a Alianza Lima, que puedan estar en fase de grupos como lo estamos hoy Universitario y Sporting Cristal”, expresó.

Edison Flores destacó el contundente triunfo de la 'U' en el Monumental



'Orejas' le deseó lo mejor a Alianza Lima y Melgar en la Copa Libertadores



¿Cuándo volverá a jugar Universitario?





Luego de vencer por 4-0 a Alianza Universidad, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





