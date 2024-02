Ni Tomás Martínez ni Pablo Lavandeira lograron ser la solución. El primero tuvo algunas aproximaciones interesantes, pero ninguna llevó verdadero peligro al arco rival. Por su parte, Bernardo Cuesta nunca encontró los espacios necesarios para quedar mano a mano y definir a su estilo característico. Los cambios realizados por Pablo de Muner tampoco surtieron efecto, incluso con la expulsión de Kenji Cabrera.

EL UNO X UNO

Carlos Cáceda: Flojo con los pies y estuvo estático en el gol de Aurora. Sin embargo, respondió bien en los remates del equipo local.

Horacio Orzan: Se evidenció su incomodidad al jugar por derecha en una línea de tres defensores, lo que le dificultó cerrar las jugadas debido a su falta de velocidad. La ayuda de Galeano fue crucial para cubrir sus espaldas y evitar así que la superioridad del local sea aún más abrumadora.

Leonel Gonzalez: Se adaptó bien al juego junto a Galeano y su rapidez le permitió ganar varios duelos ante los delanteros rivales.

Leonel Galeano: Mostró solidez y fue clave en el juego aéreo tanto en su área como en la rival. Salió varios metros para evitar que los delanteros de Aurora tuvieran espacio, aunque en ocasiones cometió faltas para detener las jugadas.

Jean Archimbaud: Sólido en la recuperación, pero quedó en deuda en cuanto a la generación de juego. Mostró falta de precisión en los cambios de juego.

Tomas Martínez: Encontró espacios por el sector derecho y siempre tomó decisiones acertadas. Fue el jugador más desequilibrante durante los primeros 45 minutos del partido, después desapareció hasta que fue cambiado.

Alexis Arias: Atento en la recuperación, pero se excedió en el juego fuerte, lo que resultó en la primera tarjeta amarilla apenas a los 15 minutos. Después, no logró destacar más en el partido, ya que jugó muy condicionado por esa amonestación.

Pablo Lavandeira: No se mostró cómodo en ataque y cometió una falta cuando le tocó marcar. Además, estuvo muy impreciso en los últimos metros. Debe mejorar en esos aspectos.

Lucas Diarte: Transitó varias veces por su banda, pero no logró llegar con peligro debido a la falta de precisión de los ejecutantes. Además, dejó muchos espacios por su lado y no colaboró tanto en la defensa de su sector como se esperaba.

Cristian Bordacahar: Exhibió un gran despliegue por la banda derecha, mostrando eficacia en la anticipación, recuperación del balón y asociación con los atacantes. Sus centros generaron peligro en el área rival, y además, logró ganar faltas cerca del arco boliviano.

Bernardo Cuesta: No logró establecer conexiones efectivas con los volantes y no representó una amenaza para la defensa rival. Sus remates se fueron por encima del arco, evidenciando falta de precisión en la definición. Mostró signos de impaciencia y no cumplió con su rol de goleador durante el partido.

Kenji Cabrera: Entró con mucha energía, pero no logró materializar su entusiasmo en acciones efectivas. Falló al soltar el balón a tiempo o al tomar decisiones más acertadas en el último pase. Su desempeño se vio empañado por recibir dos tarjetas amarillas de manera inocente y ser expulsado. Su actuación fue desaprobada.

Walter Tandazo: Aportó frescura y solidez defensiva al mediocampo rojinegro. Destacó en su función de entrega y recuperación del balón.

Sebastián Cavero: Encontró espacios libres por la banda izquierda, pero sus acciones no generaron mucho peligro, ya sea por regates fallidos o centros poco precisos. Su desempeño se vio afectado por decisiones poco acertadas en las jugadas finales.

Giancarlo García: Su ingreso fue interesante, mostrando algunas aproximaciones al ataque. Será interesante verlo con más minutos en el campo de juego.

Brian Blando: Entró al partido con la expectativa de ser el acompañante ideal de Cuesta en la delantera, pero esta conexión no se materializó. Tuvo la oportunidad más clara del partido para Melgar, perdiendo la oportunidad de empatar.

