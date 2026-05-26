A falta de una jornada para que finalice el Torneo Apertura, Mano Menezes va dejando todo listo para anunciar su convocatoria para la fecha FIFA de junio, donde la Selección Peruana enfrentará a sus similares de Haití y España. Como se sabe, el entrenador brasileño esperará hasta el cierre de la fecha 17 para anunciar a los citados. No obstante, recientemente se han filtrado algunos nombres que podrían sorprender.

Desde el último partido de la Selección Peruana contra Honduras, el cual terminó 2-2, Mano Menezes ha aprovechado su estadía en nuestro país para ver los encuentros de la Liga 1 y analizar las opciones más convincentes para que pueda ampliar el universo de jugadores, pensando en el mediano y largo plazo. En ese sentido, algunos elementos de clubes de provincia han llamado su atención y podrían estar en la próxima convocatoria.

De esta manera, según reveló el periodista Ernesto Macedo, Rodrigo Vilca y Matías Córdova, mediocampista y portero de Comerciantes Unidos, fueron contactados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que puedan tramitar sus respectivas visas, en caso sean citados y necesiten viajar al extranjero. Recordemos que el partido contra Haití será en Miami (Estados Unidos) y frente a España en Puebla (México).

Rodrigo Vilca es titular indiscutible en Comerciantes Unidos. (Foto: Comerciantes Unidos)

Vilca está teniendo una campaña bastante regular en el conjunto de Cutervo, habiendo disputado todos los partidos que van del Torneo Apertura como titular, registrando dos goles y tres asistencias. En el caso de Córdova, también ha jugado todos los encuentros en lo que va de la temporada de la Liga 1, teniendo un rendimiento bastante destacado bajo los tres palos.

Pero eso no es todo, pues la citada fuente horas más tarde mencionó otro nombre que también fue contactado por la FPF para que tramite su visa, luego de haberle dejado sensaciones positivas a Mano Menezes. Se trata de Federico Illanes, volante polifuncional y capitán de Alianza Atlético, quien podría darle nuevas variantes en la medular pensando en futuras convocatorias. El futbolista de 22 años podría aparecer en la lista para la fecha FIFA de junio.

Está claro que Menezes le está dando mucha importancia al torneo local, pues está abriendo el abanico de posibilidades con futbolistas que hace no mucho no estaban en el radar de la Selección Peruana. Algo similar pasó con Adrián Quiroz, quien fue citado en la fecha FIFA de marzo y dejó una grata impresión contra Senegal y Honduras. Veremos si finalmente se termina concretando las convocatorias de Vilca, Córdova e Illanes.

Federico Illanes podría ser una de las sorpresas en la próxima convocatoria de la Selección Peruana. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad en menos de dos semanas cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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