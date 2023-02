Esta semana arranca la Copa Libertadores 2023, con el duelo de Sport Huancayo frente a Nacional de Asunción. Si bien no es el debut que el ‘Rojo Matador’ esperaba, debido a los diferentes contratiempos que ha tenido que sortear, ahora no hay espacio para errores, pues depende de sí mismo para poder conseguir el ansiado pase a la siguiente ronda.

Si bien el cuadro peruano ya sumó un partido oficial, eso es solo en término teóricos, pues su rival (Cusco FC) no se presentó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, lo que lo hizo acreedor de los tres puntos de la jornada. En tanto, los paraguayos ya tienen un partido jugado esta temporada, aunque su segundo compromiso contra Olimpia fue aplazado.

Horarios del Sport Huancayo vs. Nacional

El encuentro de Sport Huancayo vs. Nacional se llevará a cabo este martes 7 de febrero desde las 7:00 p.m. en el estado de Huancayo. La transmisión estará a cargo de la cadena ESPN y también podrá ser vista por las plataformas de STAR+ y Directv GO. El minuto a minuto, así como las incidencias, se verán por Depor.

México – 6:00 p.m.

Perú, Ecuador, Colombia – 5:00 p.m.

Bolivia, Venezuela – 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil – 7:00 p.m.

Así llegan Sport Huancayo y Nacional

Sport Huancayo no ha podido sumar un partido oficial el último fin de semana, luego de que Cusco FC decidiera no asistir al choque programado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien en la tabla aparece con un triunfo, este no cuenta si de minutos de juego se trata, ya que no han podido sumar duelos oficiales.

Por otro lado, en un comunicado en sus redes sociales anunciaron que “teniendo como prioridad la preservación de la seguridad de los asistentes, les comunicamos que nuestro cotejo por la Conmebol Libertadores 2023 a disputarse este martes, desde las 7:00 p.m., en el estadio Huancayo, se jugará sin público”.

En tanto, el último domingo, los dirigidos por Pedro Sarabia sumaron una tarde de entrenamientos arduo en la Villa Deportiva Nacional, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al partido ante el ‘Rojo Matador’. Además, tuvieron la oportunidad ensayar un posible esquema de juego.

Para este lunes también se tiene previsto una sesión de trabajo, donde se definirá el once para enfrentar al cuadro huancaíno. Un detalle que el comando técnico tendrá en cuenta es el juego en la altura, puesto que el equipo no está acostumbrado a ello. No obstante, su gran ventaja es tener ritmo de competencia, a comparación de su rival.





