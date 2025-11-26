Lima ya respira fútbol en cada esquina. Mientras la capital peruana ya recibe a los hinchas de Flamengo y Palmeiras para la gran definición del sábado en el Monumental, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha decidido calentar los motores con un evento cargado de nostalgia y calidad. La fiesta de la ‘Gloria Eterna’ tendrá un prólogo de lujo este jueves, donde el pasado glorioso del fútbol continental se dará cita en el césped del Estadio Nacional para el denominado “Partido de las Estrellas”.

El encuentro de exhibición ha sido programado para este jueves 27 de noviembre de 2025. El pitazo inicial se dará a las 16:00 horas (hora de Perú) en el Estadio Nacional. Este evento busca rendir homenaje a las figuras que escribieron la historia del fútbol en la región, enfrentando a un combinado de “Leyendas de Conmebol” contra un equipo de “Leyendas de Perú”, en un duelo que promete regalar pinceladas de talento intacto.

El equipo local, denominado “Selección de Perú”, presenta varias sorpresas pero estaría liderado por el máximo ídolo defensivo del país: Héctor Chumpitaz. El ‘Capitán de América’ encabeza una lista que mezcla generaciones y estilos. En el arco, figuras como Oscar Ibañez y Eusebio Acazuzo defenderán la valla.

Mientras que la defensa contará con la carisma y fuerza de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Miguel Rebosio y Jaime Duarte, garantizando carácter en la última línea. Cabe resaltar que no es la primera vez que Luis Guadalupe es convocado por la Conmebol para disputar un duelo de esta categoría.

Luis Guadalupe fue parte del partido de leyendas de la Conmebol. (Foto: Conmebol)

El mediocampo peruano es, quizás, donde se concentra la mayor cantidad de talento creativo. El ‘Chorri’ Roberto Palacios volverá a vestir la ‘bicolor’ para poner la magia, acompañado por la técnica de Carlos Lobatón y la garra de Juan Jayo Legario.

La lista también incluye sorpresas dirigenciales que se vestirán de corto, como el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director deportivo, Jean Ferrari, quienes compartirán campo con históricos como Jorge Soto y José ‘El Puma’ Carranza.

En la delantera nacional, la convocatoria presenta a artilleros como Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, y Flavio Maestri, referente de área de la selección. A ellos se suman nombres queridos por la afición como Johan Fano, Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza y el ‘Avestruz’ Germán Carty, quienes buscarán perforar la red del combinado internacional.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunió con el presidente de la República del Perú, José Jerí, y el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Por el lado de la “Selección Conmebol”, la jerarquía no faltará. El arco estará custodiado por campeones de la talla de Nery Pumpido, campeón del mundo con Argentina, y Marcelo Barovero. La defensa contará con la presencia imponente del ‘Cabezón’ Oscar Ruggeri y la reciente figura brasileña Felipe Melo.

Completan la lista: Mauro Silva, junto a talentos como el ‘Chori’ Domínguez y el paraguayo Roberto ‘Toro’ Acuña. Además, este equipo contará con la participación en cancha del propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien suele ser parte activa de estas celebraciones de camaradería.

