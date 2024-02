En un partido poco auspicioso para la visita y con el factor de altura como principal aliciente, Always Ready alarga su ventaja ante Sporting Cristal. Esta vez apareció Héctor Cuéllar para disparar desde afuera del área y encontrar un desvío en la defensa de los ‘celestes’. El balón se movió para el arquero Renato Solis y se insertó en el arco. El equipo boliviano gana 4-1, mostrando un dominio total.

Sporting Cristal vs. Always Ready: lo que se viene

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Always Ready está programado para este martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del miércoles 28.

El compromiso entre celestes y altiplánicos por la fase 2 de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional, Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

