Este jueves, Universitario de Deportes recibe a Botafogo en el estadio Monumental, en un partido que podría definir el grupo D de la Copa Libertadores 2024. Una victoria de los cremas podrías acercarlos a los octavos de final del certamen y, en la previa del partido, José Rivera brindó una entrevista a la cuenta de Conmebol Libertadores donde explicó el origen de su apodo el ‘Tunche’ y cómo fue su reacción al oírlo desde sus compañeros. Cabe precisar que el delantero volvió a ser convocado luego de superar una lesión en el hombro y podría tener minutos luego de un mes.

“En la Sub-23, cuando fui convocado, me preguntaron cosas de la selva, los mitos y cuentos de terror. En ese momento yo comienzo a hablar sobre el Tunche que para silbando, mientras más lejos lo sientes, se va a cercando más a ti”, contó el jugador nacido en Tarapoto.

De acuerdo a la historia de este personaje de la selva, se trata de un espíritu atormentado que se refugia en los lugares más exóticos de la selva. Su forma de acercarse a sus víctimas es de manera lenta sin emitir sonidos. En su mayoría, ataca a las personas que transitan solos en la región del Perú.

“Mis compañeros me decían que me calle porque ya era de noche y los estaba asustando, al día siguiente todos me llamaban por ese apelativo. La verdad que no me molesta porque se de donde viene”, agregó el ex Unión Comercio y Cusco FC, quien llegó a Universitario en 2023.

José Rivera marcó un doblete en el triunfo de la 'U' sobre Liga de Quito. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

Ante Botafogo, podría concretarse el regreso de Rivera a las canchas, el último partido que jugó fue ante Sport Boys el 13 de abril, en un duelo que vencieron los cremas, pero se quedaron sin su mejor arma de ataque en la temporada. Prácticamente un mes después, volvió a la lista de convocados.

En la presente Copa Libertadores, José ha disputados dos partidos. Su primera presentación fue ante LDU en el estadio Monumental, donde fue la figura tras marcar un doblete y darle la victoria a los dirigidos por Fabián Bustos. También jugó en el empate 1-1 ante Junior en Barranquilla.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Botafogo?

El partido entre Universitario vs. Botafogo está programado para este jueves 16 de mayo desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 4:00 p.m., mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. Botafogo?

El compromiso entre Universitario vs. Botafogo por la fecha 5 de la Copa Libertadores se disputará en el estadio Monumental de Lima, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus, canales que encontrarás en la parrilla de Movistar TV, DirecTV y Claro TV.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR