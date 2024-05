Después de que en abril el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF) decidiera no aceptar el recurso de nulidad presentando por Unión Huaral y Juan Aurich, el cual buscaba dejar sin efecto su exclusión de la Liga 2, los futbolistas de ambos clubes han quedado desamparados. Sucede que, más allá de la medida cautelar que las dos instituciones buscan conseguir a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para regresar al torneo de ascenso, existen deudas vigentes con sus jugadores y esto fue recientemente exhibido por la Agremiación de Futbolistas (SAFAP).

En ese sentido, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, conversó con Ovación y explicó cuál es la situación legal de los jugadores, quienes buscan desvincularse de sus contratos para así tratar de fichar por otros clubes. Asimismo, detalló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le pidió al TAS diez días para responder a la solicitud de la medida cautelar.

“Las cosas al final se está demorando. El tema de Unión Huaral y Juan Aurich lo está viendo el TAS, lo que tengo entendido es que la FPF ha pedido una ampliación de diez días para contestar la solicitud de la medida cautelar. El próximo lunes habrá un directorio y hemos pedido que se ponga en agenda la situación de los jugadores de Huaral y Aurich, para los que quieran puedan incorporarse a otras instituciones”, manifestó.

Asimismo, Baldovino comentó que Agustín Lozano, presidente de la FPF, se iba a reunir con los directivos de la SAFAP, Roberto Silva y Fernando Revilla, para encontrar una solución a la situación de los jugadores, sin embargo, esta reunión no se dio. El problema parte desde la posición de Unión Huaral y Juan Aurich, que no quieren soltarlos a pesar de que no han cumplido con cancelarle sus remuneraciones.

“Roberto Silva y Fernando Revilla se reunieron con Agustín Lozano porque se iba a ver este tema de cómo quedaban los jugadores de Huaral y Aurich en el último directorio, pero no se dio. Pero ojo que no se trata solo de resolver su situación en el TAS, sino también que ellos no están pagando las remuneraciones, les exigen a los jugadores que no se vayan pero tampoco les pagan. O los dejas ir o les cumples con las obligaciones laborales”, agregó.





El comunicado de la SAFAP

El pasado jueves 9 de mayo, la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde explicaba la situación de los jugadores de Unión Huaral y Juan Aurich, quienes exigían que se les cumpla con los pagos de sus sueldos. “Los clubes tienen derecho de acudir a las instancias que consideren oportunas para hacer sus reclamos (TAS); sin embargo, no pueden dejar de lado sus obligaciones laborales”, señaló el mencionado gremio.

Este problema ha generado que jugadores se vean afectado económicamente en sus hogares, pues no están teniendo el ingreso que tenían previsto cuando ficharon por estas instituciones. “Los futbolistas están siendo afectados en el ámbito familiar, contractual, económico y deportivo, debido a que –además de vivir la compleja situación de sus clubes–, estos se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones contractuales”, agregaron.

Asimismo, exigieron que la FPF se ponga del lado de los jugadores y les facilite encontrar trabajo en otros equipos. “Esperamos correcciones inmediatas por parte de estos clubes y solicitamos a la FPF que emita una resolución que les dé a estos futbolistas la posibilidad de inscribir contratos con otros equipos, si fuese necesario, a pesar de que el libro de pases esté cerrado”, añadieron.





