Una alfombra: así luce el gramado de la UNSA para el Melgar vs. Caracas FC por Copa Libertadores [FOTO]

Melgar vs. Caracas FC se verán las caras este martes en el estadio de la UNSA por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El choque significará el primer paso de uno de los dos clubes que intentan acceder a los grupos del torneo internacional.

Para ello, la escuadra local no quiso pasar por alto el cuidado del gramado de juego y dejó demostrado que el césped del recinto arequipeño quedará como una alfombra para el duelo contra los venezolanos.

Melgar vs. Caracas FC: chocan este martes por el partido de ida de la fase 3 en la Copa Libertadores



Melgar vs. Caracas FC no tendrá pretexto alguno para no mostrar un fútbol de alto nivel, basándonos en las propuestas de ambos equipos y en el buen estado del campo donde se jugará el partido.

Así luce el campo para el Melgar vs. Caracas FC (Foto: Alan Mayta) Así luce el campo para el Melgar vs. Caracas FC (Foto: Alan Mayta)

Se espera un marco importante de público, donde los locales querrán hacer sentir su localía ante una escuadra visitante que también espera recibir un buen número de simpatizantes en la UNSA.

Melgar vs. Caracas FC jugarán este martes a las 6:30 p.m. y podrás seguir todas las incidencias del trascendental duelo de los rojinegros a través de la web de Depor.com