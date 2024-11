Han pasado 20 días desde que Universitario de Deportes festejó su bicampeonato y se coronó en el año de su centenario. Desde entonces hubo tiempo para festejos en Ate, pero a partir del 20 de noviembre el plantel volvió a trabajar en Campo Mar con miras a la temporada 2025. Mientras que el área deportiva ultima los detalles para la conformación del plantel, Depor pudo conocer que Paolo Reyna será una de las primeras incorporaciones de la ‘U’ y desde diciembre se unirá al resto de sus compañeros. Claramente se trata de un golpe interesante en el mercado de pases, pues el lateral de 23 años también venía siendo seguido por otros clubes importantes de la capital.

Cuando un equipo campeona y funciona como un relojito, sus virtudes salen a relucir con facilidad y se elogia el gran trabajo del comando técnico. No obstante, también hay espacio para la autocrítica y el análisis de los aspectos por mejorar, sobre todo porque estará presente el reto del tricampeonato y la imperiosa necesidad de dar un salto de calidad a nivel internacional. En ese sentido, para nadie es un secreto que el flanco izquierdo fue el más irregular del conjunto crema, sobre todo si lo comparamos con lo que tenían del lado opuesto.

Paolo Reyna llegó a Melgar en el 2017. (Foto: Getty Images)

Una banda a mejorar

La contratación de Paolo Reyna se explica desde varios ángulos. En primer lugar, Nelson Cabanillas no renovará su vínculo con la ‘U’ y tiene todo listo para firmar por Melgar, precisamente el exequipo del nuevo fichaje merengue. Del mismo modo, por más que Fabián Bustos señaló que hizo un gran año, lo cierto es que Segundo Portocarrero no fue capaz de imponerse como un extranjero competente y lo más seguro es que en Ate no renueven su cesión desde Barcelona SC.

Reyna es un lateral que se adapta perfectamente a los requerimientos del 3-5-2 de Bustos, pues no desconoce la posición de carrilero: en Melgar cumplió esa función con Mariano Soso y Néstor Lorenzo, siendo este último el técnico que sacó su mejor versión. En Universitario lo vienen siguiendo desde hace tiempo y Manuel Barreto, director deportivo crema, fue claro al elogiarlo. “Es un jugador interesante. Seríamos unos inútiles en nuestra chamba si no vemos a un jugador como él, o como otro que esté en ese nivel, porque es un jugador de nivel de selección. Todos los jugadores, como lo dije hace dos años, de nivel de selección, a la ‘U’ siempre le van a interesar”, comentó hace poco en Fútbol Como Cancha.

Su juventud y talento hacen de Reyna un futbolista de proyección, pues lleva jugando en Primera División desde el 2019 y recién acaba de cumplir 23 años. Aunque muchos pensaron que tocó su techo en aquel campañón de Melgar en el 2022 –llegando semifinales de la Copa Sudamericana y quedándose cerca del título nacional–, la grave lesión que sufrió en agosto del año pasado lo mantuvo fuera de las canchas por más de seis meses y eso frenó su crecimiento. Sin embargo, desde que recibió el alta médica no tardó en recuperar su puesto y cerró de buena manera su temporada con el ‘Dominó’.

Nelson Cabanillas no renovará con Universitario. (Foto: Universitario)

Virtudes que suman

Como bien señalamos líneas arriba, mientras por derecha Universitario se mostró como un equipo versátil y que se sostuvo gracias a la sociedad entre Andy Polo y Martín Pérez Guedes, por izquierda no pasó lo mismo y la generación de juego recayó más en el interior. Por más que Fabián Bustos alternó con Nelson Cabanillas cuando jugaba de local y Segundo Portocarrero para los partidos de visitante, ninguno sobresalió y tuvieron rendimientos muy irregulares a lo largo de la campaña.

Buscando dar un paso hacia adelante, Paolo Reyna ofrece nuevas variantes por el carril zurdo. El tacneño tiene salida limpia y mucha proyección ofensiva, destacando su capacidad para progresar con el balón, ya sea mediante conducciones largas o asociaciones rápidas con los mediocampistas y atacantes. Es un futbolista que sabe aprovechar los espacios para llegar a línea de fondo y enviar centros peligrosos, aunque también puede filtrar pases hacia el área. Esa variabilidad de opciones no las daban ni Cabanillas ni Portocarrero.

Ítems Paolo Reyna Nelson Cabanillas Edad 23 24 Estatura 1.83 m 1.70 m Partidos 27 27 Minutos jugados 2194′ 1276′ Goles 1 0 Asistencias 2 2 Pases largos por partido 1.5 (42 %) 0.8 (33 %) Intercepciones por partido 1.3 0.5 Entradas por partido 2.2 1 Despejes por partido 1.4 0.6 Duelos terrestres ganados por partido 3.1 (59 %) 2.3 (54 %) Duelos aéreos ganados por partido 1 (68 %) 0.4 (46 %)

Comparativa en partidos por la Liga 1 2024.

Paolo Reyna marcó un gol con Melgar en la temporada 2024. (Foto: Diego Cabrera)

Por otro lado, a pesar de su vocación ofensiva, tiene buen posicionamiento defensivo y agresividad para luchar en los duelos individuales, lo que le permite recuperar balones y evitar ser superado fácilmente. Su lectura de juego es adecuada para anticiparse a los rivales, algo que será de mucha ayuda cuando a Universitario le toque tomar una postura más defensiva y tenga que pasar de líneas de tres a línea de cinco. La pretemporada será clave para que se acople a sus nuevos compañeros y comience a experimentar la exigencia de estar en un club como la ‘U’, con el tricampeonato como obsesión principal y un estadio rebosante cada vez que juegue en casa.

Ojo, en vista de que pronto se resolverán las salidas de Cabanillas y Portocarrero, otro de los que está por llegar es César Inga, quien también juega por la banda izquierda y será el competidor directo de Paolo Reyna. Ya está todo cerrado con el lateral de 22 años: “A él lo entusiasmó es que es un equipo grande y va a poder jugar Copa Libertadores, teniendo chances. De ahí, que se gane el puesto, depende de él”, señaló Narciso Algamis, su representante, en L1 Radio. Este elemento proviene de ADT, por lo que serán dos futbolistas jóvenes para Universitario y que están habituados a jugar en ciudades con altitud, uno de los puntos bajos del equipo de Bustos en este 2024 –solo ganaron un partido en esas condiciones en todo el año–.

Ítems Paolo Reyna Segundo Portocarrero Edad 23 28 Estatura 1.83 m 1.82 m Partidos 27 33 Minutos jugados 2194′ 1783′ Goles 1 1 Asistencias 2 1 Pases largos por partido (precisión) 1.5 (42 %) 0.5 (38 %) Intercepciones por partido 1.3 0.5 Entradas por partido 2.2 0.8 Despejes por partido 1.4 0.7 Duelos terrestres ganados por partido 3.1 (59 %) 2.4 (53 %) Duelos aéreos ganados por partido 1 (68 %) 0.7 (67 %)

Comparativa en partidos por la Liga 1 2024.

Paolo Reyna se marcha de Melgar tras 154 partidos oficiales. (Foto: Carla Redhead)

Una mirada al pasado

Antes de que comenzara a escribir los primeros capítulos de su carrera en Melgar, la historia de Paolo Reyna ya estaba ligada al conjunto arequipeño desde su árbol genealógico. Bien dicen que la mejor herencia de una familia son los valores, pero también lo es el fútbol: su abuelo, César ‘Tito’ Reyna, jugó en el ‘Dominó' entre 1973 y 1979; después, ya en el 2004, su padre Miguel también jugó una temporada con los rojinegros. Todo estaba dado para que en algún momento ese círculo se cierre con él mudándose a la ‘Ciudad Blanca’.

A finales del 2017, cuando defendía los colores de Bolognesi, destacó en una serie de amistosos con Alianza Lima, Sport Boys y Melgar, siendo observado por el grupo de scouting de este último y cerrando su traspaso en tiempo récord. Todavía tenía 16 años y debía pasar por las divisiones menores del ‘Rojinegro’, pero ya había dado el primer paso que tanto necesitaba para cumplir el sueño de profesionalizarse. Y es que, como sucede con la mayoría de talentos que surgen del interior del país, Paolo empezó a competir en la Copa Perú con 13 años.

Paolo Reyna dio el salto de Bolognesi a Melgar en el 2017. (Foto: Bolognesi)

Orcas FBC fue su primera casa, donde rápidamente se hizo notar gracias a su talento. En el 2014 pasó al Leoncio Prado y poco a poco fue ganándose un nombre en el ‘fútbol macho’ de su natal Tacna, alcanzado la etapa provincial con Mariscal Cáceres en el 2016. Es ahí cuando da el salto al ‘Bolo’ y termina jugando no solo de lateral izquierdo, sino también como central. Además de su velocidad, su talla era uno de sus puntos fuertes y eso le permitía sacar ventaja cuando tenía que enfrentarse a rivales más experimentados y de mayor rodaje en la Copa Perú.

En el 2022, cuando Paolo Reyna estaba viviendo un año de ensueño en Melgar, Depor conversó con Erick Torres, quien lo entrenó en Bolognesi y fue parte importante en su crecimiento. En aquella charla, el ‘Charapa’ lo aconsejó al ver todo el potencial que tenía por explotar. “Tiene que tener presente que esto es del día a día, no se trata de creérsela. Todos los días tiene que mejorar para seguir creciendo. Lo bueno es que tiene una buena guía que es su madre, que lo ha estado guiando siempre”, sostuvo. Es momento de que el tacneño ponga en practica dicho consejo y afronte con madurez el reto que tiene por delante en Universitario.

Paolo Reyna llegó a los 100 partidos con Melgar en septiembre del 2022. (Foto: Melgar)





