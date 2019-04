Melgar vs. Junior de Baranquilla: juegan este martes en Arequipa por la Copa Libertadores 2019

Melgar vs. Junior | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER FÚTBOL GRATIS | FOX SPORTS 3 | LIVE | Se enfrentan este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. El partido se jugará a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Ambos equipos llegan a este partido con urgencia de victoria tras una campaña irregular en esta etapa del torneo internacional. Todos los detalles del partido y el minuto a minuto los tendrás en DEPOR.COM.

Melgar llega a esta fecha de la Copa Libertadores luego de caer por goleada 3-0 ante el líder de la llave, el brasileño Palmeiras. Los dirigidos por Jorge Pautasso, buscarán aprovechar su condición de local y los 2.335 metros de altura de Arequipa para conseguir un buen resultado ante su rival colombiano, que suma dos derrotas.



Junior cayó en sus dos primeros partidos de la Copa Libertadores, 2-0 con el brasileño Palmeiras y 1-0 con el argentino San Lorenzo. Frente a Melgar buscará sus primeros tres puntos a pesar de llegar con bajas al partido.

"El duelo será complicado porque Junior es un gran rival. Es un partido importante y va ser fundamental conseguir los tres puntos. Ellos tienen un juego muy vistoso, jugadores de buen pie. Melgar de local tiene que tratar de hacerse fuerte porque la Copa Libertadores es así, tienes que sumar de local para tener aspiraciones", dijo Bernardo Cuesta en la previa.

El técnico argentino Jorge Pautasso alineará un Melgar totalmente ofensivo ante Junior con Bernando Cuesta y los mediocampistas Joel Sánchez y Alexis Arias en el ataque. El 'dominó' quiere los tres puntos.



“Melgar es un equipo ordenado, tácticamente es bien aplicado, tiene gente, sobre todo por derecha, que son muy interesantes en ataque así que hay que tener mucho cuidado con eso, creo que va a ser un partido muy complicado para Junior, es un buen equipo al que vamos a enfrentar”, dijo Luis Fernando Suárez, DT de Junior.

Melgar vs. Junior: últimos 5 enfrentamientos

30/3 Melgar 3-1 San Martín

23/3 Pirata FC 2-1 Melgar

20/3 Melgar 3-1 UTC

17/3 Melgar 2-1 Universitario

12/3 Palmeiras 3-0 Melgar



30/03 Jaguares 1-1 Junior

27/3 Junior 1-1 Unión Magdalena

24/3 Junior 3-0 Atlético Huila

17/3 Unión Magdalena 1-1 Junior

13/3 San Lorenzo 1-0 Junior



Melgar vs. Junior: horarios en el mundo

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am. (3 de abril)

España: 01:30 am. (3 de abril)

Japón: 10:30 am. (3 de abril)

Melgar vs. Junior: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Melgar Empate Junior Te Apuesto 2.70 3.20 2.30 Bet365 4.00 3.00 2.10 Bwin 3.50 3.00 2.20 Betfair 3.5 2.75 2.1 Betsson 3.45 3.05 2.21 InkaBet 3.50 3.10 2.25 SportingBet 3.50 3.00 2.20

Melgar vs. Junior: alineaciones probables

Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, Christian Ramos, Leonardo Mifflin; Johnny Vidales, Joel Sánchez, Alexis Arias, Ángel Romero, Hideyoshi Arakaki; y Bernardo Cuesta.

DT: Jorge Pautasso.



Junior: Sabastián Viera; Germán Gutiérrez, Rafael Pérez, Willer Ditta, Marlon Piedrahíta; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Mathias Fernández, Fabián Sambueza; Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz.

DT: Luis Fernando Suárez.



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



