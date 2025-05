En Universitario de Deportes se juegan mucho esta noche ante River Plate, pues si bien ya aseguraron –como mínimo– su boleto a los play-offs de la Copa Sudamericana, en la interna son optimistas y quieren conseguir el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, algo que no logran desde el 2010. Sin embargo, por más que el ‘Millonario’ ya está entre los 16 mejores de la competición, también tiene una tarea pendiente para este partido.

Recordemos que el River goleó por 6-2 a Independiente del Valle en la fecha pasada, un resultado que no solo le aseguró la clasificación a la siguiente ronda, sino también sentenció su liderato en el Grupo B, sin importar lo que pase contra la ‘U’. No obstante, el plantel no está conforme con eso y quiere cerrar con una victoria en Núñez por una razón particular.

Sucede que, según lo establecido por el reglamento de la Copa Libertadores, los mejores primeros de la fase de grupos tendrán la posibilidad de cerrar como locales en las siguientes etapas. Es decir, desde octavos de final hasta las semifinales, podrán definir en casa una hipotética clasificación, algo que supone una ventaja dependiendo del resultado de la ida.

River Plate venció por 1-0 a Universitario en Lima. (Foto: GEC)

Hasta el momento, River (11) es el segundo mejor primero y esa es la única posición que podría asegurar si cumple con su tarea ante Universitario, pues Palmeiras (15) es inalcanzable para el resto e indefectiblemente terminará como el mejor equipo de la fase de grupos y el único que tendrá una ventaja sobre los de Marcelo Gallardo, con respecto a su localía para el partido de vuelta en una definición.

Los punteros que igualan con River (diferencia de gol +6) son Sao Pablo (+5) y Central Córdoba (+3): los brasileños recibirán a Talleres, en tanto los argentinos visitarán a Liga de Quito sin la clasificación asegurada. En ese sentido, si bien los de la franja roja mirarán de reojo esos partidos, primero tienen que vencer a la ‘U’.

Sin la Liga Profesional Argentina tras haber sido eliminados por Platense, y con el Mundial de Clubes todavía dentro de dos semanas, los del ‘Muñeco’ no quieren ninguna sorpresa en casa y saldrán con lo mejor que tienen para enfrentar a Universitario. Veremos cómo sortean esto los de Jorge Fossati, quienes deberán hacer un partido inteligente en Buenos Aires.

Universitario registra siete puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. River?

El duelo entre Universitario vs. River está programado para hoy desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 28.

¿En qué canales ver Universitario vs. River?

El partido entre Universitario vs. River se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR