Quedan pocos días para que la Selección Peruana afronte sus dos últimos amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, por lo que el plantel que viene trabajando en la Villa Deportiva Nacional (Videna) está ultimando detalles bajo la atenta mirada de Jorge Fossati y su comando técnico. Así pues, a propósito de un evento de Nike, Alexander Callens y Piero Quispe hablaron sobre sus expectativas para este certamen continental, además de dejar un potente mensaje sobre el crecimiento del fútbol femenino.

En primera instancia, Piero Quispe se refirió a la importancia que le da él al respaldo de Jorge Fossati, no solo desde ahora que se han reencontrado en la Selección Peruana, sino también cuando trabajaron juntos en Universitario de Deportes durante el 2023. Recordemos que el mediocampista de 22 años fue clave en el esquema que solidificó el uruguayo en tienda crema, lo cual lo llevó a conseguir el título nacional el año pasado.

“Es un tema de él, la confianza que le da al jugador. A mí me enseñó desde el año pasado que la confianza es lo fundamental para un jugador, Estoy muy ilusionado y motivado. Cuando me puse la camiseta de la Selección Peruana, a mí me dio motivación y orgullo por representar a mí país”, manifestó, haciendo hincapié en la ilusión que tiene de representar al Perú en un torneo tan importante como la Copa América.

Por otro lado, el volante de Pumas UNAM dejó unas palabras de apoyo para las chichas de la Selección Peruana Femenina Sub-20, quienes hace unas semanas tuvieron una destacada participación en el Sudamericano de la categoría realizado en Ecuador. Si bien no consiguieron la clasificación al Mundial de Colombia, tuvieron mucho mérito en meterse al Hexagonal Final y dejarnos varios momentos para el recuerdo.

“Ahora más que nunca se ve el apoyo de los periodistas, de la gente, al fútbol femenino. Está bien porque ellas necesitan su lugar, vamos por buen camino. Esto más adelante les va a ayudar para cuando lleguen a la mayor y sean grandes deportistas”, declaró Piero Quispe, quien por estos días está de vacaciones, pero viene aprovechándolo para entrenar junto a sus compañeros en la Videna.

En esa misma línea, Alexander Callens compartió la opinión de Quispe respecto al progreso del fútbol femenino en el Perú, más allá de que todavía hay mucho por hacer. “El fútbol femenino está dando un paso, está cada vez mejor. Es un ejemplo de que estuvieran a un paso de clasificar al Mundial. No lo consiguieron, pero para el nivel en el que estamos, eso ha sido muy bueno. Es un ejemplo para que todas las niñas se motiven y el pueblo apoye más”, enfatizó.

Por otro lado, el zaguero de la ‘Blanquirroja’ se mostró optimista por lo que puedan hacer en esta Copa América, ya que si bien el presente en las Eliminatorias 2026 no es el mejor, los antecedentes en este tipo de torneos los respaldan. “En las últimas Copa América hemos quedado segundos, cuartos y otra semifinal. En la última Copa América nos eliminó Brasil, esto es así. Espero que nuestros compañeros lleguen en buena forma y que nadie se lesione”, sentenció.

Piero Quispe y su ilusión por jugar la Copa América con Perú. (Video: Wilmer Robles / Depor)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus amistosos previo a la Copa América 2024 –frente a Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de junio, respectivamente–, la Selección Peruana concentrará con los 26 convocados por Jorge Fossati en Estados Unidos. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR