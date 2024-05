Ante el recrudecimiento de la lesión de Pablo Sabbag en el tobillo, la directiva de Alianza Lima se vio en la necesidad de hacer una contratación de último momento para cubrir la plaza del ‘Jeque’ y así darle a Alejandro Restrepo más armas ofensivas. El elegido fue Jeriel de Santis y así se presentó frente al público: “Soy delantero y considero que tengo un buen juego de espaldas, en el juego aéreo voy bien y cuenta con una buena definición”, dijo en Alianza Play. Sin embargo, con el final del primer semestre de la temporada en evaluación, poco de eso se ha visto en tienda blanquiazul y se empieza a acentuar las dudas sobre si era necesario o no su fichaje.

Después de cumplir con un necesario reacondicionamiento físico para estar a la par de sus compañeros que sí hicieron pretemporada, Jeriel de Santis debutó el 28 de marzo en el encuentro frente a Los Chankas por la jornada 9 del Torneo Apertura. Aquel día ingresó por Cecilio Waterman a los 78′, consiguiendo dos jugadas de peligro que casi terminan en gol. La primera fue anulada por posición adelantada, mientras que en la segunda acción definió rápido dentro del área y Daniel Ferreyra pudo contener su remate.

Jeriel de Santis y la jugada que falló ante Los Chankas. (Video: L1 MAX)





Aunque no jugó el siguiente partido frente a Fluminense en el arranque de la Copa Libertadores para Alianza Lima, Jeriel de Santis volvió a ingresar en el triunfo por 4-0 sobre Carlos A. Mannucci en Trujillo. Aquel 6 de abril se le tonó más participativo y buscó entenderse con Hernán Barcos, con quien compartió labores en la ofensiva blanquiazul. Si bien no le quedó un balón suelto para rematar a la portería de Manuel Heredia, asistió al ‘Pirata’ en el último gol con una buena habilitación de pecho.

Jeriel de Santis y su primera asistencia en Alianza Lima. (Video: GOLPERU)

Días después, el 10 de abril, a Jeriel de Santis le tocó asumir un reto mayo desde su llegada a Alianza Lima, pues iba a debutar en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas. El trámite fue muy parejo, con situaciones de peligro para ambos equipos y parecía que el 0-0 terminaría siendo el resultado más justo por lo sucedido en el terreno de juego. Sin embargo, el ‘18’ tuvo una inmejorable oportunidad luego de una gran jugada de Jiovany Ramos, quien lo dejó solo frente a la potería rival. Su primer remate fue mordido y en la siguiente le pegó directo al portero Jean.

Jeriel de Santis y el gol que falló ante Cerro Porteño en Paraguay. (Video: ESPN)

Después de eso, por más que las críticas comenzaron a caer desde todos lados respecto a su estilo de juego y lo poco que le ofrecía a Alianza Lima en ataque, Alejandro Restrepo siguió confiando en él tanto en la Liga 1 (Atlético Grau, Sport Boys, Melgar y UTC) como en la Copa Libertadores (Colo Colo). No obstante, su rendimiento no mejoraba y las pocas cosas buenas que insinuaba no las concretaba, enardeciendo más los cuestionamiento de los hinchas victorianos.

Intentando resarcirse por sus malas presentaciones, las críticas avivaron el ímpetu de Jeriel de Santis y eso se vio reflejado en el triunfo por 1-0 de Alianza Lima sobre UTC. Aquel 3 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura, los íntimos estaban teniendo un duelo bastante complicado ante el ‘Gavilán del Norte’. Hasta que a los 81′ el atacante venezolano –de ascendencia peruana– se iluminó, se quitó de encima a dos de sus marcas y asistió a Hernán Barcos para que decrete el único tanto de la noche. De Santis, como si fuera un gol suyo, lo gritó con euforia y desahogo.

La asistencia de Jeriel de Santis a Hernán Barcos en su gol ante UTC. (Video: L1 MAX)

Sin embargo, más allá de su entrega y las ganas que intentaba impregnarle a cada una de sus acciones, Jeriel de Santis seguía estando en deuda con el gol y lo peor para él es que durante los partidos calientes, donde los delanteros de jerarquía saben resolver sin amilanarse, él se desesperaba en cada acción y tomaba la peor decisión posible. Una de las más recordadas fue aquella jugada en el duelo frente a Colo Colo en Chile, donde Kevin Serna le limpió la cancha para dejarlo solo frente al portero Bryan Cortés en los minutos de descuento. No obstante, nuevamente resolvió mal y mandó su disparo a las nubes.

Jeriel de Santis y el gol que se falló ante Colo Colo en Chile. (Video: ESPN)





Todo fue de mal en peor para Jeriel de Santis, porque por más Restrepo le daba la oportunidad de alternar y sumar minutos para que busque el gol, él se las ingeniaba para hacer todo lo contrario y la gota que derramó el vaso sucedió ante Deportivo Garcilaso. Cuando los visitantes estaban jugando con uno menos desde el primer tiempo por la expulsión de Alexi Gómez, el ‘18’ cometió la imprudencia de levantar en exceso la pierna dentro del área, impactándole en el rostro a Juan Diego Lojas. Como ya arrastraba una amonestación del primer tiempo, la segunda le valió la roja y se fue a las duchas. Si bien Alianza Lima terminó ganando por 3-0, De Santis tuvo otra noche amarga.

Jeriel de Santis y su expulsión ante Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

Para cerrar este breve recuento, es imposible obviar la jugada que Jeriel de Santis tuvo ante Fluminense el último miércoles, donde Alianza Lima se quedó fuera de la Copa Libertadores al perder por 3-2 en el Estadio Maracaná. Alejandro Restrepo se jugó el todo por el todo y mandó a tres centrodelanteros ante la zaga brasileña, buscando lo que pudo haber sido una histórica remontada que jamás se dio. En los 90′+5, cuando ya todo estaba consumando, el exjugador de Boavista no aplicó ese juego aéreo con el que se presentó al fichar por los blanquiazules y nos dejó una jugada que describe claramente lo que viene siendo su paso por La Victoria.

Jeriel de Santis y su jugada ante Fluminense. (Video: ESPN)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR