El arranque de la temporada 2026 todavía parece lejano, pero en Paraguay ya se vienen moviendo las piezas alrededor de lo que será la fase 1 de la Copa Libertadores, donde 2 de Mayo tendrá que enfrentar a Alianza Lima en un duelo que podría marcar el destino inmediato de ambos equipos. En medio de ese contexto, el presidente del club, Hugo Romero, rompió su silencio para hablar de la reestructuración de su plantel, los jugadores que no continuarán y los refuerzos que ya firmaron. Pero lo que realmente llamó la atención fue una declaración dirigida a los blanquiazules… y también para Sporting Cristal, dejando claro que su objetivo es avanzar en la copa y jugar más de una vez en territorio peruano.

En sus primeras declaraciones, Romero explicó que uno de los cambios más llamativos es la salida del futbolista Juan Segundo Feliú, habitual titular en la última temporada. Según contó, la decisión no pasó por el club: “Según palabras de su representante, no quiso continuar en 2 de Mayo, quiso cambiar de aires”, comentó al medio ABC Deportes, dejando en claro que respetan la postura del jugador.

El presidente también detalló que otros futbolistas con minutos importantes tampoco seguirán en el plantel para el próximo año. En ese grupo se encuentran Jesús Rano, César Ramírez y Brian Fernández, quienes deberán volver a Guaraní tras la solicitud oficial del club dueño de sus pases. Para Romero, esta renovación era inevitable y forma parte del proceso natural que afrontarán de cara a la Libertadores.

A pesar de esas bajas, 2 de Mayo no se ha quedado de brazos cruzados. Romero confirmó que ya tienen dos incorporaciones cerradas: Pedro del Valle, proveniente del fútbol de Brasil, y Josué Díaz, mediocampista que pertenecía a Libertad. “Lo que nosotros tenemos cerrado y firmado es con Pedro del Valle y con Josué Díaz, que es volante central”, afirmó, señalando que aún evalúan más opciones para reforzar el equipo.

El directivo también reconoció que todavía están en etapa de negociaciones, ya que algunos futbolistas están en conversaciones pero no han estampado su firma. Para él, esta parte del proceso es clave para no cometer errores antes de un partido tan determinante como el que tendrán ante Alianza Lima en marzo.

Alianza Lima y Sporting Cristal se cruzarían en Fase 2 (Fuente: ESPN)

Sin embargo, lo más comentado de la entrevista fue su mensaje dirigido directamente al cuadro íntimo. Romero mostró plena confianza en las posibilidades de su equipo y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Parece que vamos a viajar dos veces a Lima”, soltó entre risas, insinuando que no solo planean enfrentar a Alianza, sino avanzar para chocar luego con Sporting Cristal.

El presidente no lo dijo como provocación, sino como un objetivo deportivo. Afirmó que entrar a un torneo internacional implica pensar en avanzar y no solo en participar. “Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo”, comentó, manteniendo un mensaje de respeto hacia Alianza, pero también de ambición.

Romero también reconoció que enfrentar a Alianza Lima supone un reto mayor por su historia en torneos internacionales y por el peso que mantiene en el continente. Aun así, aseguró que 2 de Mayo quiere comenzar a construir su propio nombre. “Nosotros tenemos que dar los primeros pasos para que nos conozcan y queremos ir avanzando a fase”, recalcó.

Mientras tanto, en Paraguay continúan ajustando los últimos detalles del plantel. El duelo ante los íntimos no solo marcará el debut del equipo en la Libertadores, sino que también será la prueba definitiva de si este proceso de renovación dará los resultados que esperan.

