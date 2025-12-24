El fútbol es un deporte impredecible y que muchas veces puede colocarte en escenarios inesperados. Para Alianza Lima, este 2026 significará un recuerdo vivo porque recibirán en sus filas a un jugador que estuvo a punto de cortar la fiesta en Matute, en un partido de Copa Libertadores 2025: Federico Girotti. El delantero argentino está muy cerca de ser oficializado como blanquiazul, procedente de Talleres de Córdoba; precisamente, equipo al que se enfrentaron en la fase de grupos del torneo internacional. El ‘9′ marcó un doblete en aquella noche, poniendo en suspenso a todos los hinchas, aunque las acciones se definieron en el último minuto con gol de Hernán Barcos.

La historia nos remonta a un 22 de abril de 2025 cuando se jugaba la fecha 3 de la fase de grupos de Copa Libertadores. Alianza Lima necesitaba ganar porque solo tenía un punto (empató ante Sao Paulo en Brasil), mientras que Talleres partía con la misma premisa ya que no había acumulado unidad. El estadio Alejandro Villanueva (Matute) fue el escenario.

Paolo Guerrero abrió la cuenta a los 11′ del partido y también puso el segundo a los 57′. La victoria parecía ser un hecho para Alianza Lima porque eran dominantes ante un rival que no tenía reacción; sin embargo, el show de Federico Girotti empezó a rondar por el campo de La Victoria. A los 64′, puso el descuento con un disparo desde el punto de penal.

Pocos después (68′), un centro desde la banda derecha terminó en el área de Alianza Lima donde Girotti estuvo ubicado como un buen cazador. El argentino apareció para elevarse y ejecutar un potente cabezazo, imposible de atrapar para Guillermo Viscarra, decretando así el empate parcial (2-2) que enmudeció a todos.

Girotti puso su doblete para el 2-2 de Alianza Lima vs Talleres. (Video: Telefe)

Federico se quedó en el campo hasta los últimos minutos, buscando el triplete en su cuenta personal. La expulsión de Carlos Zambrano complicó más a Alianza Lima que parecía ver cómo su rival le remontaba el marcador; sin embargo, Hernán Barcos se hizo presente a los 94′ para concretar el triunfo blanquiazul.

Cabe resaltar que esta no fue la única ocasión en 2025 que Federico Girotti y Alianza Lima se vieron las caras en 2025. En la fecha 5 de la misma competencia, Talleres se impuso por 2-0 en casa con el delantero también en escena titular, aunque esta vez no tuvo la suerte de marcar.

Alianza Lima venció a Talleres en los últimos minutos del partido. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué falta para Federico Girotti juegue en Alianza Lima?

En las próximas horas podría darse la oficialización del pase de Federico Girotti a Alianza Lima, cerrando así una de las incorporaciones más esperadas para el 2026. El delantero de 26 años tendrá su primera oportunidad fuera de Argentina para regresar a su mejor nivel, ya que contó con poca continuidad en Talleres de Córdoba.

El periodista José Varela adelantó que ya existe un acuerdo total entre el atacante y el club íntimo, y que solo falta completar el proceso de compra del 50% del pase. Se trata de un contrato de tres años que comenzaría a regir desde enero, cuando el atacante arribe a Lima para sumarse a la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador Pablo Guede.

Para Alianza Lima, la llegada de Girotti no solo responde a la necesidad de reforzar el ataque, sino también a la intención de tener variantes con jerarquía en un año en el que buscarán volver a pelear por el título nacional. Con Paolo Guerrero y Luis Ramos ya en el plantel, la presencia del argentino sumará competencia en una zona clave, pensando también en la presencia del club en torneos internacionales.

El delantero de 26 años registró este 2025 cuatro goles y dos asistencias con Talleres, números que no reflejan del todo su aporte en la estructura ofensiva del equipo. Según los reportes internacionales, su ficha está tasada en alrededor de dos millones de euros, lo que lo convertiría automáticamente en el futbolista más valioso del torneo peruano una vez que Alianza haga oficial su incorporación.

Federico Girotti. (Foto: Talleres)

