El sorteo de la Copa Libertadores volvió a colocar a Alianza Lima frente a un rival poco habitual en el mapa sudamericano, pero que ha sorprendido por el crecimiento que ha mostrado en los últimos años. Dos de Mayo, club que hace no mucho luchaba por ascender, atraviesa ahora uno de los momentos más importantes de su historia y el choque ante los íntimos ha generado una mezcla de respeto, ilusión y convicción interna. Desde Paraguay, su presidente, Hugo César Romero, reveló cómo viven estos días previos y cuál es la mentalidad con la que enfrentarán la llave, en medio de un contexto donde buscan seguir consolidándose como institución.

El directivo del cuadro Paraguayo recordó que este momento no llegó por casualidad. Señaló que la actual administración tomó el club con el objetivo claro de sacarlo del anonimato y en apenas tres años han conseguido ascender, disputar una Copa Sudamericana y ahora instalarse en la fase 1 de la Libertadores.

Romero explicó que este progreso ha sido posible gracias a un trabajo sostenido y a una planificación que hoy comienza a dar frutos. Para él, el duelo ante los victoriano es una oportunidad para mostrar la evolución del equipo y medirse con un rival que históricamente ha competido en el más alto nivel de la región.

El presidente no escondió la admiración que tienen por Alianza Lima, reconociendo su peso futbolístico y su carácter de club grande del continente. “Conocemos a Alianza Lima, es un club grande de Sudamérica y tendremos el privilegio de recibirlos en febrero”, declaró, remarcando el impacto que generará su llegada al norte paraguayo.

Sin embargo, dejó claro que el respeto no implica resignación. Romero afirmó que el objetivo de Dos de Mayo es competir, no solo participar, y que el plantel viene mentalizado en dar pelea más allá de lo que indiquen los favoritismos. “Queremos hacer historia”, añadió, transmitiendo la ambición que atraviesa a toda la institución.

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo porla Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2025. (Foto: X @fanaticospe)

El dirigente también detalló que, si bien su estadio tiene capacidad para 20 mil espectadores y un presupuesto más modesto que el del cuadro peruano, la motivación es alta. Siente que esta vitrina internacional permitirá mostrar a todo Sudamérica el proyecto que vienen construyendo desde Pedro Juan Caballero.

En paralelo, el club se organiza para recibir un evento que marcará un antes y un después. La logística, la seguridad y la expectativa de los hinchas están a la altura del desafío, lo que evidencia cuánto significa esta serie para la ciudad y para Dos de Mayo como institución.

Alianza Lima visitará Paraguay el próximo 4 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana) para el primer duelo, y la vuelta quedó pactada para el 11 de febrero en Matute, donde se definirá la clasificación. Para Dos de Mayo, será el momento de comprobar el nivel de su crecimiento.

