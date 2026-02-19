Uno de los jugadores más confiables y regulares de Sporting Cristal en la actualidad es Diego Enríquez. El portero celeste ha brindado buenos rendimientos en los últimos partidos y también hizo un buen partido en Paraguay, en el 2-2 ante 2 de Mayo, donde no tuvo responsabilidad en los goles del cuadro guaraní. De hecho, el ‘1′ aseguró que están ilusionados con la revancha y la posibilidad de meterse a la Fase 3 de la Copa Libertadores, pero también fue claro en reconocer que no quieren descuidar el torneo local, donde tiene un reto durísimo este sábado frente a Universitario.

Con respecto al duelo copero en Pedro Juan Caballero, el también seleccionado peruano se quedó tranquilo con el resultado. “Jugamos prácticamente un tiempo con un jugador menos y supimos hacer nuestro juego, volvemos con buenas sensaciones, el empate nos sirve para la llave de vuelta. Nunca hemos subestimado a 2 de Mayo. Tienen mucha garra y van fuerte a todas las divididas. Jugamos como nosotros quisimos el partido”, señaló en RPP.

De hecho, con miras al partido de vuelta programado para este martes en el Miguel Grau del Callao confía en repetir lo bueno que se mostró en el duelo de ida. “Debemos resolver las jugadas de peligro de una mejor manera, de esa forma nos podríamos llevar un mejor resultado y salir victoriosos. Autuori nos mencionó que estemos tranquilos, que estábamos haciendo lo que se había planificado y que lo estábamos haciendo bien”, apuntó el exBinacional.

Eso sí, antes de la revancha ante 2 de Mayo tendrán un reto igual o más duro frente a Universitario de Deportes, tricampeón vigente e invicto en el arranque del Torneo Apertura, con 7 puntos de 9 posibles. Sporting Cristal, que viene de vencer a Juan Pablo II en Chongoyape, también está obligado a conseguir un buen resultado ante los cremas que es un rival directo en la lucha por pelear el título, más aún porque será local en el Alberto Gallardo.

“Va a ser un bonito encuentro en nuestro estadio y con nuestra gente. Toca recuperarnos y llegar bien al partido del sábado que es muy importante para nosotros. Somos un equipo grande y un plantel muy bueno que tiene como objetivo los dos campeonatos, en ambos tenemos que hacerlo bien. La velocidad por las bandas es una de sus fortalezas, Universitario tiene un muy buen plantel. Para mí es un partido determinante, si queremos salir campeones estos son los rivales a vencer”, agregó Enríquez.

De hecho, el ‘1’ de Sporting Cristal tendrá un reencuentro especial con Diego Romero, arquero de Universitario y competidor en el puesto del arco de la Selección Peruana. De hecho, en las últimas convocatorias ambos han coincidido y son los goleros que se perfilan para reemplazar a mediano o largo plazo a Pedro Gallese, hoy en Deportivo Cali de Colombia.

“Hay una buena amistad con Diego Romero, me pone contento que pueda estar jugando y ganando minutos. Lo del fin de semana es un error (ante Cienciano) que le puede pasar a cualquiera, ahora solo le toca reponerse como en general los arqueros lo hacemos. Pedro Gallese es un referente para nosotros, pero cada uno quiere hacer su camino en la selección y por eso hay que competirle”, agregó el arquero.

Por último, señaló que está preparado para una eventual tanda de penales ante 2 de Mayo, si se repite el empate en el Callao, tal como ocurrió en los play-offs del año pasado ante Alianza Lima. “Estoy preparado para los penales, a finales del año pasado con Alianza Lima logramos superarlos. Es una posibilidad, pero esperamos salir victoriosos en los 90 minutos”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate por 2-2 con 2 de Mayo, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 22 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

