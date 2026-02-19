El valioso empate conseguido en Paraguay dejó sensaciones encontradas en la interna de Sporting Cristal. Por un lado, el equipo mostró mucho carácter para igualar el marcador en un campo siempre complicado por la Copa Libertadores, pero por el otro, quedó un sabor muy amargo por las decisiones arbitrales que condicionaron el juego. Julio César Uribe tomó la palabra apenas pisó suelo peruano y no dudó en analizar todo lo que dejó este intenso duelo internacional. Fiel a su estilo claro y directo, el ‘Diamante’ abordó la polémica tarjeta roja que sufrió su equipo, valoró el esfuerzo del grupo y proyectó lo que viene para los celestes en el torneo local.

La jugada que cambió por completo el partido fue la expulsión de Luis Iberico, una acción que dejó al cuadro rimense con un hombre menos muy temprano. Para el comando técnico, la falta existió, pero el castigo fue demasiado duro considerando la forma en que se dio la jugada dividida.

“Esperamos redondear aquí el martes. Iberico llega primero a la pelota y ya es interpretación del árbitro”, declaró Uribe en el aeropuerto Jorge Chávez. De esta forma, dejó en claro que el atacante celeste nunca tuvo una mala intención al momento de ir a pelear ese balón.

El malestar principal del técnico nace por la falta de uso de la tecnología en una acción tan clave. “Nosotros creemos que esa decisión debe ser revisada por el VAR, porque la intención marca mucho la decisión, pero somos respetuosos de la misma”, señaló con cierta incomodidad.

Tarjeta roja para Luis Iberico en Sporting Cristal vs 2 de mayo | VIDEO: ESPN 2

Al ser consultado sobre si sintieron que el árbitro los perjudicó a propósito, prefirió que el periodismo saque sus propias conclusiones. “Si esa es la impresión, háganla conocer. Nosotros hemos estado a la altura y hemos hecho un buen partido”, indicó, confiando en ganar en casa.

El desgaste físico también fue un punto a tocar debido a la gran cantidad de partidos seguidos que tienen. “Somos un plantel de 18 o 30 jugadores y tratamos de prepararnos para un calendario apretado, que ya conocemos, y estamos tratando de ser consecuentes”, explicó.

Por otro lado, Uribe se dio el tiempo para elogiar a Yoshimar Yotún por patear el penal, aunque resaltó el trabajo de todos. “El capitán siempre tiene una gran importancia, pero es el colectivo que hace fuerte el equipo”, manifestó el técnico bajopontino sobre sus dirigidos.

Finalmente, cambió el chip de la Copa para enfocarse de lleno en el importante partido de este fin de semana. “El partido contra Universitario es el día sábado, estamos pensando en eso. Esperamos lograr el resultado para que el campeonato se empiece a emparejar”, concluyó.

