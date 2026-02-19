El ambiente en Alianza Lima está enfocado en volver al triunfo, pero hay una lucha personal que se libra lejos del campo principal. Guillermo Viscarra, el arquero titular del equipo blanquiazul, se encuentra trabajando al máximo de sus capacidades físicas para superar la lesión que lo alejó de la cancha. El guardameta sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho durante el amargo partido contra Sportivo 2 de Mayo por la Copa Libertadores, y desde ese día su único gran objetivo es recuperarse para volver a defender su portería.

Mientras sus compañeros afinan los últimos detalles tácticos para recibir a Sport Boys en casa, el guardameta vive días de mucha ansiedad. Estar fuera de la lista de convocados es un golpe duro para cualquier futbolista, especialmente cuando se siente que el grupo necesita seguridad y apoyo desde el fondo del campo.

Ante esta situación, el arquero confesó lo difícil que es vivir los partidos desde la tribuna del estadio sin poder intervenir. “Es muy feo estar afuera y por eso estoy haciendo todo, tratando de ser lo más profesional posible con mi recuperación”, comentó el jugador.

Guillermo Viscarra estuvo ausente en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. (Crédito: Alamy Stock Photo).

Para lograr su regreso rápido, Viscarra ha modificado por completo su rutina diaria, sumando tratamientos médicos intensivos a sus mañanas y tardes. “Doble turno, cámara hiperbárica, trabajando todo el día con la gente del club”, detalló sobre el enorme esfuerzo físico que realiza actualmente.

En medio de este duro proceso de rehabilitación, el portero boliviano quiso destacar el apoyo constante que recibe de los especialistas. “La verdad hay que agradecerle al cuerpo médico que está todo el tiempo pendiente. Y bueno, esperemos que los tiempos se puedan acortar”, señaló esperanzado.

A pesar de su ausencia confirmada para esta nueva fecha del torneo, el arquero no pierde el optimismo sobre el nivel de sus compañeros. Sabe que el duelo contra el cuadro ’chalaco’ es clave para levantar la moral de todos tras los últimos tropiezos sufridos.

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys por la Fecha 4 de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

El número uno ‘íntimo‘ dejó un mensaje de aliento muy claro para el plantel que saltará a la cancha este viernes por la noche. “Como te digo, uno siempre quiere estar para ayudar al equipo. Pero bueno, el equipo sin duda va a hacer un gran partido”, aseguró con total firmeza.

Finalmente, cerró sus declaraciones con un deseo de triunfo que comparte con toda la hinchada que llenará las tribunas de Matute. “Dios quiera podamos volver a la victoria. Estamos motivados para volver a conseguir tres puntos dentro de casa”, concluyó el guardameta blanquiazul.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

