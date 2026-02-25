El equipo de Sporting Cristal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
La clasificación de a la Fase 3 de la no solo dejó festejos en el campo, sino también un problema logístico que obligó a la dirigencia a actuar con rapidez. Luego de los incidentes ocurridos en los alrededores del Estadio Miguel Grau del Callao, la institución rimense empezó a evaluar seriamente un cambio de sede para el decisivo duelo ante Carabobo. A ello se sumaron las dificultades para utilizar el Estadio Nacional, lo que terminó inclinando la balanza hacia otra alternativa en Lima. En medio de la expectativa de los hinchas, el club tomó una determinación y ahora solo resta un paso formal.

En un inicio, la idea era volver a utilizar el Miguel Grau, escenario donde Cristal disputó la fase anterior del torneo continental. Sin embargo, los ataques a simpatizantes celestes tras el último partido generaron preocupación interna y una revisión inmediata del plan original.

El Estadio Nacional apareció como opción natural, pero el mal estado del campo y la programación de eventos en fechas cercanas complicaron esa posibilidad. Con el calendario ajustado y la necesidad de garantizar condiciones óptimas, la directiva buscó una solución definitiva.

Así, el Estadio Alejandro Villanueva tomó fuerza como principal alternativa. Las conversaciones con Alianza Lima avanzaron en los últimos días y permitieron encaminar un acuerdo para que el recinto de Matute albergue el encuentro internacional.

La dirigencia celeste solicitó a las autoridades la identificación de los responsables. (Foto: Captura de video/Sporting Cristal)
Nota en desarrollo

