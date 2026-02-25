Carlos Zambrano está en la mira de un club de la Liga 1 tras su salida de Alianza Lima. (Video: Modo Fútbol / Foto: Getty Images)
Luego de desvincularse de Alianza Lima, en medio de una denuncia por presunto abuso sexual en Uruguay, Carlos Zambrano podría volver a la actividad deportiva en los próximos meses. Según informaron en el programa Modo Fútbol, Atlético Grau es el equipo que tiene interés de contar con los servicios del zaguero central. Por el momento no han iniciado las negociaciones.

Noticia en desarrollo...

