Pese a que futbolísticamente Alianza Lima todavía no muestra su mejor versión y está lejos de ser un equipo dominador en la Liga 1 –considerando la cuantiosa inversión hecha en el último mercado de fichajes–, los números dicen todo lo contrario: con 10 puntos luego de cuatro jornadas, se ubican como líderes junto a UTC, también con 10 unidades. Precisamente este fin de semana ambos equipos se verán las caras en Cajamarca, donde el vencedor se adueñará de la punta en solitario.

Sin embargo, cuando parecía que Alianza Lima iba a tener una semana tranquila previo a dicho cotejo, en las últimas horas se revelaron más problemas que afectarán a la planificación de Pablo Guede. ¿Qué pasa con Paolo Guerrero? ¿Está lesionado? ¿Qué chances hay de que no sea considerado en la convocatoria?

Según señalaron en el programa Modo Fútbol, el ‘Depredador’ no tiene nada grave, pero sí presenta un leve dolor en la rodilla derecha. Tomando en cuenta que el gramado del Estadio Héroes de San Ramón es sintético, el comando técnico apunta a no tomarlo en cuenta para evitar que su rodilla quede expuesta a un problema mayor.

De concretarse esta ausencia en la nómina de jugadores que viajarán a Cajamarca, todo hace indicar que Luis Ramos tiene los boletos ganados para ser el titular este sábado frente a UTC. El exjugador del América de Cali está en perfectas condiciones, está adaptado a jugar en la altura por su pasado en Cusco FC y cuenta con el respaldo de Pablo Guede.

Paolo Guerrero registra dos goles en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

De esta manera, Paolo Guerrero estaría descansado para el encuentro de la fecha 6 en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Melgar el lunes 9 de marzo. Dicho encuentro será clave para ambos equipos, puesto que son rivales directos en la lucha por el título de la Liga 1 2026.

Otro detalle a considerar es que Paolo no sería la única ausencia en tienda blanquiazul para visitar Cajamarca. El periodista José Varela agregó que Renzo Garcés no ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana, ya que presenta una dolencia en el pubis. Lo más seguro es que tampoco viaje con la delegación para no agravar su situación.

Si se confirma la baja del ‘Charapa’, Pablo Guede tendrá que rearmar su línea defensiva para el choque con UTC. Gianfranco Chávez, quien venía siendo utilizado como volante central, es la opción más factible para tomar la posta de Garcés y acompañar a Mateo Antoni en la línea defensiva íntima. Todo se definirá en las próximas horas.

Renzo Garcés presenta un problema en el pubis. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima vs. UTC?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

