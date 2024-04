El último miércoles, Universitario de Deportes cayó 3-1 con Botafogo por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, siendo Martín Pérez Guedes uno de los encargados de dar a conocer el punto de quiebre del encuentro que ocasionó que los cremas pierdan su primer compromiso de la temporada, poniéndole fin a una larga racha sin conocer la derrota (no perdían desde el 16 de agosto de 2023, ante ADT de Tarma).

“Más allá del césped sintético y del rival que es muy duro, creo que el partido estuvo parejo en el sentido que tenían la posesión de pelota, pero sin hacer daño. En el segundo tiempo, los primeros diez minutos fueron raros. Cuando se tienen estos errores con este tipo de equipos, no te perdonan y hoy (ayer) la pagamos”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

A pesar de la derrota de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes considera que el equipo tiene las chances intactas de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque también sabe que -para alcanzar dicho objetivo- deberán redoblar esfuerzos y reducir errores.

“El equipo siguió hasta el final, así que nada, esto es largo, y nos quedan dos partidos en casa por la Copa Libertadores en los que el plantel deberá seguir trabajando para mejorar para sacar los resultados. Sabemos que podemos seguir compitiendo”, agregó el mediocampista que cumple su segunda temporada con los cremas.

La palabra del DT

Al término del cotejo ante Botafogo, el técnico merengue, Fabián Bustos, dio una conferencia de prensa y se refirió a la derrota que sufrió el equipo en el Olímpico Nilton Santos. “No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa”, sostuvo el entrenador.

Asimismo, hizo un análisis de lo ocurrido en el campo de juego. “En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna. En el segundo tiempo arrancamos muy mal, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba”, declaró.

La agenda Universitario

El próximo partido de Universitario será ante Comerciantes Unidos en el Monumental, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana). El duelo se podrá ver a través de las señal de GOLPERU.

Posteriormente, por la fecha 14 del Torneo Apertura, el cuadro merengue visitará a ADT en el estadio Unión Tarma. Este duelo está pactado para jugarse el viernes 3 de mayo desde las 3:0 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, por DirecTV, Claro TV y Best Cable.





