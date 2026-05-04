Tras la igualdad 2-2 entre Sporting Cristal y Cusco FC, el director técnico Zé Ricardo analizó el desempeño de su escuadra. El estratega brasileño subrayó el esfuerzo físico realizado por sus dirigidos, señalando que la carga de partidos ha sido un factor determinante en el rendimiento reciente del grupo. De todos modos, hizo borrón y cuenta nueva y está mentalizado en el partido más importante del año, que será contra Palmeiras en Matute por la punta de su grupo en la Copa Libertadores.

Sobre la planificación del encuentro ante Cusco FC, el entrenador destacó la oportunidad brindada a elementos con poca continuidad. “Fue una semana intensa con un descanso corto entre un partido y otro. Hicimos jugar algunos futbolistas que tenían minutaje bajo, y pienso que así debimos lograr una victoria porque nos preparamos bien para este partido. Sabemos que Cusco FC juega bien, pero da espacios para jugar y su metodología de juego influye”, explicó.

El técnico reconoció que el planteamiento inicial buscaba explotar las debilidades del rival mediante la amplitud del campo. No obstante, admitió que el equipo no logró plasmar esa superioridad desde el arranque, viéndose obligados a corregir el rumbo sobre la marcha para equilibrar las acciones en el terreno de juego. Sin embargo, no pudo pasar del 2-2 en el marcador.

En su balance final, Zé Ricardo mostró sensaciones encontradas por el resultado obtenido en el Gallardo. “Con muchos cambios de orientación sabíamos que podíamos buscar la victoria, pero por fortuna no conseguimos hacer un buen primer tiempo. Nosotros equilibramos el partido pero creo que pudimos haber mejorado más. Hay frustración por no obtener los tres puntos pero estoy contento por el rendimiento y las ganas que mostraron”, puntualizó.

Sin tiempo para lamentos, el enfoque del conjunto rimense se traslada ahora al plano internacional. “Ahora a prepararnos para el duelo contra Palmeiras, será un partido bastante importante, pero ahora toca descansar y recuperar jugadores porque vamos a jugar un partido el próximo martes contra Palmeiras”, manifestó el DT sobre el próximo reto en la Copa Libertadores.

Finalmente, el estratega brindó tranquilidad respecto al estado de Miguel Araujo, confirmando que su ausencia no se prolongará. “Miguel Araujo tiene una pequeña lesión, que es una fascitis plantal que está recuperándose. Está entrenando, lo hizo hoy y lo hará mañana, así que pienso que no habrá problema para el martes contra Palmeiras”, concluyó.

Miguel Araujo se alista para volver ante Palmeiras por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras está programado para este martes 5 de mayo desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 7:00 p.m., en México a las 4:00 p.m., mientras que en España a las 0:00 horas del día siguiente.

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Palmeiras, válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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