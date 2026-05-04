Si bien Alianza Lima venció por 2-1 al CD Moquegua y se afianzó colo líder del Torneo Apertura con 32 puntos, en la interna sigue latente una preocupación de cara a los próximos compromisos: el estado físico de Paolo Guerrero, quien ni siquiera fue considerado en la lista de convocados para el encuentro del pasado fin de semana. En ese sentido, el entorno del futbolista tomó una radical medida para buscar recuperarse a tiempo y estar en el duelo de este sábado frente a Sporting Cristal.

Como se sabe, hasta el viernes Paolo tenía chances de ser titular contra el CD Moquegua. Sin embargo, su lesión de último momento alteró los planes de Pablo Guede y este no solo de vio obligado a excluirlo de la convocatoria, sino también variar su planificación en materia ofensiva. Así pues, Luis Ramos terminó acompañándolos a Eryc Castillo en la delantera, mientras que Federico Girotti ingresó en la etapa complementaria.

Hasta el cierre de esta nota, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene Paolo Guerrero. Lo cierto es que él insiste en trabajar pensando en tener minutos este sábado contra Sporting Cristal, un encuentro clave en donde están obligados a ganar por dos razones: primero porque es un clásico, y segundo para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones y no darle tregua a Los Chankas.

Paolo Guerrero espera recuperarse para estar contra Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, según revelaron en Al Límite, el ‘Depredador’ sumará a un fisioterapeuta argentino a sus trabajos de recuperación, con el visto bueno y el monitoreo constante del departamento médico de Alianza Lima. Este profesional, con pasado trabajando en clubes como el Olympique de Marsella, buscará darle un tratamiento adecuado en los próximos días.

Pablo Guede, entre tanto, estará a la expectativa para finalmente decidir si lo termina incluyendo o no en la lista de convocados. Este no es el único dolor de cabeza que tiene el estratega argentino, pues al igual que Paolo, Alan Cantero también fue descartado del choque contra el CD Moquegua. Eso sí, en este caso sí se sabe que padece de una distensión, la misma que sí podría dejarlo fuera del encuentro con los rimenses.

Mientras se clarifica el panorama, Guede iniciará una nueva semana de trabajo, esperando encontrar el equipo ideal para vencer a los dirigidos por Zé Ricardo. Sporting Cristal, que este martes chocará con Palmeiras por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, llegará con un evidente desgaste por la seguidilla de partidos. No obstante, esto es un clásico y no necesariamente importa la actualidad de cada equipo.

Pablo Guede podría volver a perder a Paolo Guerrero contra Sporting Cristal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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