Universitario de Deportes venció por 4-1 a Juan Pablo II College en el Estadio Mansiche, consiguiendo una victoria importante en su objetivo de seguir sumando puntos en el Torneo Apertura, pese a que está lejos de la pelea en la tabla de posiciones. Independientemente de que Alianza Lima y Los Chankas sean los clubes con más opciones de llevarse el primer certamen del año, la ‘U’ no puede descuidar el acumulado y precisamente por eso terminó siendo valiosa esta victoria frente al cuadro papal.

Además, un detalle que no puede pasar desapercibido es que los cremas utilizaron a varios elementos que no son habituales titulares, con el objetivo de darle rodaje al plantel ante la seguidilla de partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Jorge Araujo, director técnico interino de los cremas, valoró la respuesta de quienes tuvieron la oportunidad de ser inicialista frente a los de Chongoyape.

“Importante los jugadores que ingresaron esta oportunidad de inicio. Sabemos y pensamos que todos entrenan como titulares, entonces hoy día (ayer) no tenía que ser la excepción. Cuando entraron, entraron pensando que eran titulares y para mí es lo que me da tranquilidad”, afirmó en conferencia de prensa.

Universitario no pasó apuros para vencer por 4-1 a Juan Pablo II. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, ‘Coco’ reconoció que hay un desgaste en su equipo, pero se mostró tranquilo al saber que tiene un plantel que es capaz de responderle sin que se resienta su propuesta de juego. “Había que darle descanso seguramente un poco al medio y unas posiciones más, pero tenía la confianza de que el jugador que inicie lo iba a hacer bien”, agregó.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, Araujo se refirió al partido que hizo Edison Flores, quien fue considerado la figura tras marcar un doblete. “Lo de Edison es parecido a lo de Alex (Valera). Son dos jugadores importantes en el equipo. Siempre están en busca del gol. Que se le abra a uno la posibilidad para nosotros nos alegran porque para eso trabajan”, argumentó.

Jorge Araujo no quiere desenfocarse del objetivo principal en estos momentos, que es meter a la ‘U’ en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, considerando que la Liga 1 tendrán la chance de mejorar sus números en el segundo semestre y pelear por el Torneo Clausura. En ese sentido, sabe perfectamente que tiene que pasar rápido de este triunfo en Trujillo y poner toda su atención en el choque de este jueves frente a Coquimbo Unido en Chile.

“Ahora a pasar la página rápidamente. Sabemos que cada partido que va pasando, tenemos que pasar rápido la página y saber que lo más importante es el partido que viene. Tenemos una final el día jueves, así que vamos a ir con la cabeza fría, pero con la mentalidad que podemos pelear allá y traer un buen resultado”, aseveró. Ojo, Universitario y el resto de clubes del Grupo B (Coquimbo, Nacional y Tolima) están igualados con cuatro puntos, por lo que necesitan dar el golpe en suelo chileno.

Jorge Araujo asumió como técnico interino de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 7 de mayo desde la 7:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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