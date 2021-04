Alcanzaron el título nacional la temporada anterior, registran 20 partidos sin caer y en la presente edición de la Liga 1, tienen el puntaje perfecto: derrotaron a Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad. Por supuesto, la exigencia en el grupo D de la Copa Libertadores será otra y eso lo tiene muy claro Roberto Mosquera: aquí su análisis sobre los duelos que tendrá Sporting Cristal con Sao Paulo (Brasil), Racing Club (Argentina) y Rentistas (Uruguay).

¿Es firme candidato para pasar a la siguiente etapa del campeonato? “Eso nadie lo sabe. No podemos decir que tenemos mayores posibilidades, porque no sabemos cómo trabajan los demás. Vamos a llegar preparados y eso no significa que ya pasamos a octavos, significa tener una cara competitiva”, mencionó el DT rimense en radio Ovación.

Ahora, más allá del mensaje con mesura del ‘profe’, no dudó en destacar el trabajo que ya avanzó con el plantel: “Somos un equipo que sabe a lo que juega, tiene un modelo y estilo que todo el mundo conoce. La mente de Sporting Cristal está fuerte para competir. Si yo tuviera que competir sería ahora”.

Eso sí, más allá de la responsabilidad que tiene a nivel internacional, no descuida la Liga 1, donde este martes enfrentará a Deportivo Municipal, en el estadio Alejandro Villanueva (6 pm.). En ese sentido, habló de Marcos Riquelme, del cual rescató su mejoría. El ‘9′ estará desde el arranque ante la ‘Academia’.

“Está muy cerca de lo que necesitamos. Está muy cerca de ser el jugador que hemos traído. Tres meses sin entrenar a nivel le pasa la factura. Yo no he venido a proteger jugadores, sino traer jugadores que rindan”, mencionó Roberto Mosquera.

Ahora, con relación al once que presentó en el partido con Alianza Universidad, el ‘profe’ bajopontino continuaría con la rotación en el arco: esta vez estará Renato Solís con la ‘1′ (ojo, tienen 270 minutos con la valla invicta). Luego dejaría la base para el cotejo ante el cuadro edil. Así está el panorama en tienda celeste.





