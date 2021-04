Por ahora el escenario de las Eliminatorias Qatar 2022 no es de los mejores para la Selección Peruana: en las cuatro primeras fechas solo sumamos un punto (empatamos con Paraguay y perdimos ante Brasil, Chile y Argentina). Miguel Araujo tiene claro cuál es nuestro presente e hizo un análisis colectivo y, de paso, individual del actual proceso clasificatorio. Sobre todo habló del cotejo en Santiago.

“Es largo todavía. Comenzamos un poco mal, hay que ser realistas. Las Eliminatorias pasadas también se comenzó así o peor y mira hasta dónde se llegó. No vamos a comparar nada pero se pone de ejemplo. Y como siempre lo decimos, hay que enfocarnos, comenzar a corregir los errores y hay que ir partido a partido”, mencionó el zaguero en El Fuera de Lista.

Otro detalle que llamó la atención fue que se refirió a su participación ante la ‘Roja’ en Santiago. ¿Qué pasó? Aquel encuentro perdimos 2-0 y ante Argentina, en la siguiente fecha, Ricardo Gareca ubica a Anderson Santamaría en su puesto. Sí, el zaguero del Atlas hizo dupla con Luis Abram.

“Dos días antes, donde arma el equipo, (Gareca) me saca a Lucho y a mí. Yo sentía que el partido (con Chile) lo habíamos perdido por mi culpa. Uno piensa así. Es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Yo me sentí mal, vi de nuevo todo el partido, me enfoqué en mí y vi algunas partes defensivas para corregir”, expresó el defensor.

A su vez, el defensor volvió a mencionar que Luis Suárez es el delantero más difícil que le ha tocado marcar hasta el momento: “Por los movimientos que tiene, cómo se mueve, cómo te choca y cómo te sigue. Es fuerte y muy espeso. No te habla pero te choca, busca la falta”.

Por otro lado, Miguel Araujo destacó lo que vivió en su paso con Talleres de Córdoba. Hubo un cambio de ‘chip’. “En todo ámbito deportivo, creo que la mentalidad es lo más importante. Para mí, lo primero es la mente. De ahí nace todo, nace la responsabilidad, la actitud. Yo creo que estuve mejorando eso poco a poco y más cuando fui al fútbol argentino. En ese momento sentí ese cambio”, añadió.

