En 2013, fue Real Garcilaso el último equipo peruano que llegó a instancias decisivas de Copa Libertadores (cuartos de final). Tras ello, fueron largos nueve años los que un cuadro nacional se despidió en fase de grupos -o instancias previas-, por lo que la exigencia sube año a año. Tiago Nunes trató de buscarle una raíz a la problemática que existe en Sporting Cristal (y otros clubes del campeonato local), la misma que evita que los elencos incaicos destaquen en certámenes interrnacionales.

“Si no me equivoco, en los últimos dos años, el equipo de reserva no ha sumado 25 partidos. Es muy difícil tener jugadores de jerarquía así. En Brasil, un futbolista de reserva juega más de 50 encuentros al año. Cuando le toca jugar en un primer equipo, ya está mejor preparado. Hay que hacer un trabajo conjunto para que el fútbol peruano crezca y no solo un equipo”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Tiago Nunes llegó al fútbol peruano a inicios de 2023, sin pensar que iba a afrontar un campeonato muy complejo. Precisamente, el DT de Sporting Cristal consideró oportuno apoyarse en este detalle para que los futbolistas lleguen preparados a sus desafíos en todo el continente.

“El torneo peruano es de los más difíciles para competir porque te tocan partidos de altura, en calor con 38 o 40 grados y después, un partido de alta intensidad de Copa Libertadores. Hay que pensar cómo preparar mejor a los equipos peruanos, a través de su torneo, para que compitan mejor en torneos internacionales”, acotó.

Sporting Cristal va al grupo D de la Libertadores

El último lunes 27 se realizó el sorteo de los grupos para la Copa Libertadores y la Sudamericana. Tras un largo recorrido, Sporting Cristal consiguió su pase a esta ronda (eliminó a Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina), donde espera ser uno de los equipos que dé la sorpresa. No obstante, sus rivales están catalogados entre los más complicados, un reto que está dispuesto a asumir el DT rimense.

Para esta oportunidad, el cuadro bajopontino chocará ante River Plate (Argentina), The Strongest (Bolivia) y Fluminense (Brasil), siendo este último uno de los clubes donde dirigió el estratega del cuadro rimense y con el que debutará en la primera semana de abril.

La fase de grupos comenzará el 4 de abril y culminará el 29 de junio, mientras que los octavos de final tendrán lugar entre el 18 y el 27 de julio. Asimismo, los cuartos de final de desarrollarán entre el 22 y el 31 de agosto, las semifinales serán del 26 de septiembre al 5 de octubre y la gran final se desarrollará el 11 de noviembre en el estadio Maracaná.





