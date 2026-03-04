Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs. Carabobo FC EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y Disney Plus

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.

Sporting Cristal vs. Carabobo FC juegan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana) del miércoles 4 de marzo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el uruguayo Andrés Matonte.

Sporting Cristal llega a este partido luego de caer 1-2 con Sport Huancayo, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC es válido por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

