Sporting Cristal vs. Carabobo FC EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y Disney Plus
Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?
El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana) del miércoles 4 de marzo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el uruguayo Andrés Matonte.