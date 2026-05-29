Luego de que Alianza Lima se asegurara el trofeo del Torneo Apertura, la última jornada de este primer certamen del año será mero trámite, pero donde varios clubes están obligados a sumar pensando en la tabla de posiciones acumulada que será crucial en la segunda parte de la temporada. Universitario de Deportes, por ejemplo, recibirá a Sport Huancayo y tiene una deuda pendiente con su hinchada después de su eliminación internacional de mitad de semana. Sporting Cristal, por su parte, debe ganarle a Cienciano de visita si quiere alejarse de los puestos de descenso.

El primer partido de la décimo séptima jornada del Torneo Apertura se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en el Estadio Campeones del 36, donde Atlético Grau recibirá al CD Moquegua desde las 3:00 p.m. El conjunto norteño está último en la tabla de posiciones con 13 puntos y necesita ganar sí o sí para mirar el segundo semestre de la campaña con mejores expectativas, y no solo viéndose peleando por no perder la categoría.

Entre las partidos más interesantes de la jornada sabatina de esta fecha 17, tenemos el cruce entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, a disputarse desde las 5:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau. La ‘Misilera’ acumula tres encuentros sin perder y en la fecha pasada igualó sin goles en su visita a UTC, por lo que ahora requirieren ganar en casa para no estancarse en la tabla de posiciones.

En la noche del mismo sábado 30 de mayo, Universitario de Deportes recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Monumental desde las 8:00 p.m. Los cremas afrontarán este compromiso luego de perder empatar por 0-0 con Tolima en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que los dejó fuera de los octavos de final y sin la chance de tener premio consuelo e ir a los play-offs de la Sudamericana.

Finalmente, el domingo 31 tendremos dos partidos interesantes: Alianza Lima visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón a la 1:45 p.m., con el agregado de tener a Hernán Barcos en la vereda de enfrente; mientras que Sporting Cristal hará lo propio desde las 5:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando visite a Cienciano.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura: