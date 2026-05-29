Tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la fecha 17. (Foto: Liga 1)
Tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la fecha 17. (Foto: Liga 1)

Luego de que se asegurara el trofeo del , la última jornada de este primer certamen del año será mero trámite, pero donde varios clubes están obligados a sumar pensando en la acumulada que será crucial en la segunda parte de la temporada. Universitario de Deportes, por ejemplo, recibirá a Sport Huancayo y tiene una deuda pendiente con su hinchada después de su eliminación internacional de mitad de semana. Sporting Cristal, por su parte, debe ganarle a Cienciano de visita si quiere alejarse de los puestos de descenso.

El primer partido de la décimo séptima jornada del Torneo Apertura se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en el Estadio Campeones del 36, donde Atlético Grau recibirá al CD Moquegua desde las 3:00 p.m. El conjunto norteño está último en la tabla de posiciones con 13 puntos y necesita ganar sí o sí para mirar el segundo semestre de la campaña con mejores expectativas, y no solo viéndose peleando por no perder la categoría.

Entre las partidos más interesantes de la jornada sabatina de esta fecha 17, tenemos el cruce entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, a disputarse desde las 5:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau. La ‘Misilera’ acumula tres encuentros sin perder y en la fecha pasada igualó sin goles en su visita a UTC, por lo que ahora requirieren ganar en casa para no estancarse en la tabla de posiciones.

En la noche del mismo sábado 30 de mayo, Universitario de Deportes recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Monumental desde las 8:00 p.m. Los cremas afrontarán este compromiso luego de perder empatar por 0-0 con Tolima en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que los dejó fuera de los octavos de final y sin la chance de tener premio consuelo e ir a los play-offs de la Sudamericana.

Finalmente, el domingo 31 tendremos dos partidos interesantes: Alianza Lima visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón a la 1:45 p.m., con el agregado de tener a Hernán Barcos en la vereda de enfrente; mientras que Sporting Cristal hará lo propio desde las 5:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando visite a Cienciano.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 16 12 3 1 29 7 22 39
2 Los Chankas 16 10 3 3 23 19 4 33
3 Cienciano 16 9 3 4 31 20 11 30
4 Universitario 16 7 5 4 22 14 8 26
5 Melgar 16 7 4 5 26 19 7 25
6 Cusco 16 7 3 6 19 23 -4 24
7 Deportivo Garcilaso 16 6 5 5 17 17 0 23
8 Alianza Atlético 16 5 6 5 19 15 4 21
9 Comerciantes Unidos 16 5 6 5 18 19 -1 21
10 ADT 16 5 5 6 21 19 2 20
11 Sporting Cristal 16 5 4 7 26 27 -1 19
12 CD Moquegua 16 5 3 8 17 23 -6 18
13 UTC 16 4 5 7 19 24 -5 17
14 Sport Boys 16 4 5 7 14 19 -5 17
15 FC Cajamarca 16 4 4 8 22 27 -9 16
16 Sport Huancayo 16 4 4 8 20 29 -9 16
17 Juan Pablo II 16 4 4 8 21 36 -15 16
18 Atlético Grau 16 3 4 9 11 18 -7 13
FechaHoraPartidoEstadio
29/053:00 p.m.Atlético Grau vs. CD MoqueguaCampeones del 36
30/0511:00 a.m.ADT vs. Cusco FCUnión Tarma
30/053:00 p.m.Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II CollegeInca Garcilaso de la Vega
30/055:30 p.m.Sport Boys vs. Comerciantes UnidosMiguel Grau
30/058:00 p.m.Universitario vs. Sport HuancayoMonumental
31/0511:00 a.m.Melgar vs. Alianza AtléticoMonumental de la UNSA
31/051:15 p.m.Alianza Lima vs. FC CajamarcaHéroes de San Ramón
31/053:15 p.m.Los Chankas vs. UTCLos Chankas
31/055:00 p.m.Cienciano vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega

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