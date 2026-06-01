El primer semestre de Sporting Cristal terminó siendo un desastre en términos prácticos, pues si bien consiguieron un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana tras quedar eliminados de la Libertadores, en la Liga 1 encadenaron varios fines de semana decepcionando a su hinchada, hasta el punto de terminar el Torneo Apertura a solo tres puntos de la zona de descenso; sí, ‘SC’, con 16 puntos, está a tres unidades de Sport Huancayo y Juan Pablo II College, los dos clubes que en estos momentos estarían perdiendo la categoría y jugarían la Liga 2 en el 2027.

En ese sentido, el área deportiva, que a inicios de año falló rotundamente en la conformación del plantel, quiere enmendar sus errores y ya viene trabajando en los fichajes que podría llegar para el segundo semestre de la temporada. Julio César Uribe, director de Fútbol del conjunto rimense, mencionó hace unos días que apuntan a traer hasta cuatro futbolistas; es decir, al menos llegaría un elemento por posición para darle más opciones a Zé Ricardo.

De esta manera, en las últimas horas se relevó el nombre del jugador que Sporting Cristal tiene entre ceja y ceja para potenciar su ofensiva, buscando darle al plantel más variantes en medio de los problemas físicos que vienen acarreando los atacantes, tales como Santiago González y Luis Iberico. Según informó el periodista Denilson Barrenechea, Francisco Arancibia está en la órbita de los bajopontinos y podría ser uno de los primeros en sumarse de cara al Torneo Clausura.

Francisco Arancibia registra cuatro goles en la Liga 1 2026. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Arancibia es un extremo chileno que actualmente pertenece a Deportivo Garcilaso y ha convencido al área deportiva, por lo que ya iniciaron las conversaciones para traerlo al Rímac. Los primeros diálogos han sido positivos y ambas partes están de acuerdo con los términos expuestos, pues solo faltaría que se formalice la propuesta para ver si se termina dando su llegada a Sporting Cristal.

Eso sí, el atacante mapochino tiene contrato vigente con Deportivo Garcilaso hasta finales de este año, pero también cuenta con una cláusula de salida. Si bien no se ha revelado el monto específico que tendrían que pagar los celestes, se sabe que no sería muy elevado para el mercado actual. De esta manera, en los próximos días podríamos tener novedades respecto a esta intención.

En cuanto a números, Francisco Arancibia registra cuatro goles y cinco asistencias en lo que va de la presente temporada, demostrando que es un extremo desequilibrante y con interesantes variantes cuando ataca el espacio. Ojo, el libro de pases se abrirá el 1 de julio y volverá a cerrarse el 11 de agosto. En Sporting Cristal son optimistas pese a este mal presente, donde recientemente cerraron su participación en el Torneo Apertura con una caída por 3-2 a manos de Cienciano. Tienen que levantar cabeza si no quieren pelear por no descender.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR