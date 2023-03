Sporting Cristal sufrió para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2023, pero finalmente consiguió el primer objetivo de la temporada tras vencer a Nacional de Asunción por un marcador global del 5-2. Esta nueva instancia será decisiva para los rimenses, pues están a un solo paso de ingresar a la fase de grupos del torneo continental. El rival será Huracán de Argentina, que el último miércoles eliminó a Boston River al ganar por la mínima diferencia en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

A diferencia de Nacional, el ‘Globito’ es un equipo que se caracteriza por tener un estilo de mayor control del esférico y que a su vez combina el juego vertical por las bandas. Eso no solo quedó demostrado en la serie ante Boston River, sino también lo vienen haciendo en la Liga Profesional Argentina, torneo donde están ubicados en la quinta posición con once puntos tras no haber perdido en las cinco primeras jornadas –tres victorias y dos empates–.

El conjunto dirigido por Diego Dabove está teniendo un presente bastante sólido y vienen reafirmando los resultados positivos que consiguieron en la temporada pasada, donde terminaron cuartos en el campeonato local con 47 puntos, igualados con River Plate y tan solo cinco menos que el campeón, Boca Juniors. Esto nos deja un panorama bastante claro de lo que Sporting Cristal tendrá enfrente: Huracán no ha perdido en los ocho partidos que ha jugado en este 2023, contabilizando la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina.

Diego Dabove dirige a Huracán desde mediados del 2022. (Foto: Liga Profesional Argentina)

Dabove y sus mejores soldados

Diego Dabove es un técnico que tiene como base el 4-4-2, pero que a lo largo de cada partido va aplicando variantes tácticas puntuales para evitar que su equipo se vuelva muy predecible. En su zona central, los destacados son Gastón Sauro y Fernando Tobio, claves en la última victoria sobre Boston River.

El estratega de 50 años está teniendo su segunda temporada en el ‘Globo’ y quiere esta sea la del salto a nivel internacional, compitiendo en la Copa Libertadores a gran nivel y manteniéndolo en la lucha por la Liga Profesional Argentina. Para ello también es importante el arquero Lucas Chaves, quien ha mantenido su arco en cero en cuatro de los siete partidos que ha jugado en esta campaña.

Asimismo, como todo buen equipo, Huracán también tiene su eje y equilibrio en el centro del campo. Este está a cargo de Federico Fattori, volante de 30 años que fue una las figuras en la llave ante Boston River y que en la vuelta fue elegido como el mejor: acumuló 15 recuperaciones, estuvo preciso en 58 de 79 toques y fue el gestor de las ocasiones más claras. Definitivamente es un futbolista a tomar en cuenta y que seguramente chocará mano a mano con Jesús Castillo o, en su defecto –si logra recuperarse a tiempo–, Yoshimar Yotún.

Federico Fattori es el jugador más importante que tiene Huracán en el centro del campo. (Foto: Huracán)

En la delantera, Matías Cóccaro y Nicolás Cordero conforman la dupla predilecta de Diego Dabove. El primero fue importante al anotar el gol de la clasificación a la Fase 3, mientras que el segundo ya registra tres tantos en la Liga Profesional Argentina 2023, con un promedio de 60 minutos disputados por encuentro. Sin duda alguna ambos se entienden muy bien, pues cuando uno sujeta a la zaga rival con su posicionamiento, el otro suele ir al espacio para generar mucho daño.

Por último, otra zona en la que Sporting Cristal deberá tomar mucha atención es la banda izquierda. Guillermo Benítez –lateral– y Jonás Acevedo –extremo– se complementan muy bien por dicho sector, conformando un tándem que ya supo generarle muchos dolores de cabeza a Boston River. Jhilmar Lora, que suele desprenderse mucho en fase ofensiva, deberá contar con un extremo que también haga el recorrido y no lo deje tan vulnerable ante los dos de Huracán. Si eso sucede, Cóccaro y Cordero tendrán más oportunidades para ser alimentados en zona de finalización.

Matías Cóccaro anotó el gol que le dio a Huracán la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Sólidos y seguros

Huracán llega a esta llave definitoria como uno de los equipos con mejor presente del fútbol argentino. No solo por haber avanzado en la Copa Libertadores, sino también por el invicto que tienen a nivel local. Antes de eliminar a Boston River –0-0 en Uruguay y 1-0 en Argentina–, el ‘Globo’ sumó cuatro victorias y dos empates: vencieron a Defensa y Justicia, Banfield, Barracas Central y Yupanqui –por Copa Argentina–, e igualaron con Colón de Santa Fe e Instituto de Córdoba.

Tal como lo señaló Matías Cóccaro tras la victoria sobre Boston River, Sporting Cristal no será un rival sencillo: “Sí, lo pudimos ver, toda la fase anterior. Es un equipo que juega bien. Ellos tienen sus virtudes y nosotros también. Será una llave muy dura”, sostuvo. Ahora, pues, el deber de los dirigidos por Tiago Nunes será demostrarlo en el terreno de juego.





