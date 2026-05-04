Sporting Cristal vs. Palmeiras se miden por la cuartafecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Sporting Cristal no llega en su mejor momento. La victoria ante Junior la semana pasada en Matute fue la única que consiguieron en los últimos cuatro compromisos. Vienen de igualar 2-2 ante Cusco FC en el Alberto Gallardo sin convencer y dejando serias dudas sobre si podrán conseguir la regularidad deseada en la doble competencia.

El equipo se hunde en la parte media de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, incluso más cerca de los puestos de descenso que de la zona de copas internacionales. De hecho, un mensaje de que el DT Zé Ricardo prioriza hoy la Copa Libertadores por encima del Acumulado.

En cuanto al equipo, el propio entrenador confirmó que Miguel Araujo, ausente el fin de semana por una fascitis en el pie derecho, estará disponible para el duelo ante el ‘Verdao’. En el papel reemplazaría a Luis Abram para hacer dupla con Rafael Lutiger, el defensa más regular de Cristal en toda la temporada.

Por otro lado, Palmeiras viene de igualar 1-1 en el derbi ante Santos con gol del ‘Flaco’ López por el Brasileirao. En dicho torneo sigue de cómodo líder. Además, suma cinco puntos en los tres partidos que lleva en la fase de grupos de la Copa Libertadores producto de cinco puntos (un triunfo y dos empates).

En cuanto a sus jugadores más destacados, figuran el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, el brasileño Andreas Pereira, el colombiano Jhon Arias y el delantero argentino JJ López, quien es seguido por varios clubes de Europa para el próximo mercado de pases.

Sporting Cristal perdió 2-1 ante Palmeiras en Sao Paulo por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este martes 5 de mayo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El árbitro central será el argentino Darío Herrera.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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