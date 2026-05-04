A falta de cinco jornadas para el final del Torneo Apertura, Alianza Lima y Los Chankas se juegan palmo a palmo el título del primer torneo del año a falta de cinco jornadas y en igualdad de condiciones, sobre todo sabiendo que ambos se van a enfrentar en Matute en la penúltima jornada. De hecho, solo con un torneo en la mira, ambos están plenamente concentrados en el campeonato local a diferencia de Cienciano, que viene por detrás y tiene mínimas chances.

Alianza Lima depende de sí mismo para ser el campeón del Torneo Apertura. Este sábado volverá a jugar en Matute, ante Sporting Cristal, que no pasa por un buen momento y viene con la seguidilla de partidos encima por la Copa Libertadores. En la fecha 15 tendrá que ir al Cusco para enfrentar a Cienciano, que también pelea por el campeonato y ahí puede definir gran parte también del campeonato.

Luego de eso vendrá el trascendental partido ante Los Chankas en Matute que puede ser bisagra. Si todo sigue así, y Alianza Lima gana dicho partido, será el virtual campeón del Apertura por diferencia de goles, más allá de lo que ocurra en la última jornada. Los dirigido por Pablo Guede cerrarán de visita el torneo, ante FC Cajamarca con sede por confirmar: el Mansiche también fue inscrito como campo alterno por si no se juega en el Héroes de San Ramón.

Por el lado de Los Chankas, podemos decir que también depende de sí mismo, siempre y cuando logre ganar todo lo que venga, pero también sacar una buena diferencia de goles para superar a Alianza Lima en ese ítem. Luego de enfrentar a Deportivo Garcilaso, visitará a Cusco FC, que tiene en paralelo la Copa Libertadores, y después recibirá a CD Moquegua, que coincidentemente viene de caer ante Alianza Lima.

En la fecha 16 llegará el partido de la fecha ante Alianza Lima en Matute, que será el reto mayor para los dirigidos por Walter Paolella. Una derrota prácticamente los dejará fuera de la lucha por el título en la última jornada, pero un resultado positivo mantendrá sus chances intactas de cara al último compromiso ante UTC en Andahuaylas, donde jugará con un ojo puesto en lo que hagan los íntimos ante FC Cajamarca.

Alianza Lima viene de vencer 2-1 a CD Moquegua. (Fotos: Giancarlo Avila / @photo.gec)

¿Qué gana el campeón del Apertura?

Con el nuevo reglamento aprobado en 2025, el club que termine en lo más alto del Torneo Apertura se clasificará directamente a los play-offs, pero no a la final por el título nacional como en otras oportunidades. Eso sí, si el mismo equipo sale campeón en el Apertura y el Clausura, logrará el título nacional sin play-offs de por medio.

De no ser el caso, el equipo que se quede con el trofeo de este primer torneo del año tendrá la posibilidad de llegar, de manera directa, a la semifinal de los play-offs. Este mismo cuadro, así quede dentro de los dos primeros lugares de la tabla acumulada, tendrá que enfrentarse al segundo equipo mejor ubicado en dicho ranking; tal como lo hará el ganador del Clausura enfrentándose al primer mejor ubicado.

Eso sí, el campeón del Apertura clasificará a la Copa Libertadores 2027, pero sin su lugar asegurado. Si el ganador del Apertura se proclama campeón nacional, será Perú 1 clasificando directo a Fase de Grupos. Pero si no se queda con el título absoluto, y se ubica dentro de los 4 primeros lugares de la tabla acumulada, tendrá que pasar por los play-offs; si queda en el tercer o cuarto lugar jugará una única semifinal previa, para luego pasar a la final y enfrentarse con el segundo del acumulado, lo que le dará la chance de ser Perú 2.

Los Chankas espera llegar con chances intactas a la última fecha del Torneo Apertura. (Foto: Los Chankas)

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