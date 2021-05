El gol no llega en el Sporting Cristal vs. Racing Club. Los celestes continúan dominando y creando ocasiones de peligro, pero la anotación parece no querer aparecer en el Estadio Nacional para el duelo que ambas escuadras sostienen por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Y es que Alejandro Hohberg tuvo la ocasión de abrir el marcador, luego de quedar mano a mano con un jugador rival, sin presencia del arquero, pero su disparo fue desviado por el mismo. Como si fuera poco, Washington Corozo también creó otra opción, pero Gabriel Arias estuvo gigante y ahogó la celebración del ecuatoriano.

Sporting Cristal y Racing Club saben que no pueden pestañear en este partido y que los puntos serán claves en las aspiraciones de ambos de seguir en la Copa Libertadores, por lo que no se guardan nada y van con todo en búsqueda del primer tanto de la jornada.

Sporting Cristal vs. Racing: la previa

Sporting Cristal llega a este encuentro con la consigna de sumar una victoria. Desde que arrancó el certamen internacional, los rimenses no han logrado ganar ninguno de sus partidos, pese al despliegue de jugadores que ha hecho a lo largo de la campaña.

Una de los problemas que enfrenta Roberto Mosquera es la falta de un referente en el área, ya que con la lesión que sufrió Percy Liza en los primeros 20′ del compromiso, quedan pocas alternativas a DT para plantear una estrategia de ataque consistente. Una de las alternativas sería darle un rol protagónico a Alejandro Hohberg.

Por su parte, Racing se ha mantenido invicto en el torneo argentino y también en la Libertadores, desde el 10 de abril. Al mando de Juan Antonio Pizzi, la ‘Academia’ no ha dejado escapar punto alguno en los últimos nueve partidos, ya sea por empates o por ganar. Si bien en la fase de grupos solo le ha ganado a Cristal, se ubica segundo en el Grupo E.

