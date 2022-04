Sporting Cristal llegó esta mañana a Santiago de Chile, para el duelo frente a U. Católica, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El cuadro rimense se instaló en la ciudad y uno de los que se sintió familiarizado con sus calles fue Christofer Gonzales.

El volante nacional no dudó dar a conocer la nostalgia que le produjo regresar nuevamente a la capital chilena, esta vez, para enfrentar a un rival del torneo en el que antes jugó con la camiseta de Colo Colo. Por ello, a través de su cuenta de Instagram dejó una foto y un mensaje para el recuerdo.

“Qué linda sensación estar por aquí nuevamente”, escribió ‘Canchita’ con la imagen de la vista que tiene desde el hotel de concentración en Santiago, tal y como etiquetó. El jugador estuvo con el ‘Cacique’ en el 2016 y en el 2017, pero no fue hasta el 2019 que firmó para militar en Sporting Cristal.

Christofer Gonzales y su nostalgia de estar nuevamente en Santiago de Chile. (Foto: Instagram)

El once frente a U. Católica

Sporting Cristal vuelve a la carga en la Copa Libertadores, esta vez, contra U. Católica el martes 12 de abril. Roberto Mosquera sabe que las derrotas que se tuvieron en los dos últimos partidos (incluyendo el debut en el certamen frente a Flamengo) no fueron los idóneos; no obstante, sabe que tiene equipo para rendir y dar pelea.

Por ello, tiene previsto un once ofensivo, pero con equilibrio para no descuidar la defensa. Este estaría conformado por Duarte en el arco; Madrid, Chávez, Merlo y Loyola en la defensa. En la volante aparecerían Castillo, Calcaterra y Yotún; mientras que el ataque lo completarían Ávila, Gonzales y Liza.

Sobre los últimos resultados, el DT indicó que “nos ganó la ansiedad y no pudimos resolver. En situaciones así, también es mi culpa. Creo que once contra once jugamos mejor”. Si bien en la fecha 10 se medirán contra Municipal, líder de la Liga 1, la mente está puesta en la Copa Libertadores, específicamente, en U. Católica.





