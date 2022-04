Universitario de Deportes sumó una nueva victoria (derrotaron 2-1 a Ayacucho FC), esta vez de visita, la misma que devuelve la fe y aumenta la motivación del plantel y de los hinchas. No obstante, eso no les quita el sueño a los jugadores, pues como el propio Nelinho Quina explicó, deben seguir trabajando para los partidos que faltan.

“Siempre motiva tener un resultado así, con un hombre menos, le da un plus extra, pero eso ya pasó. Ahora descansar y pensar mañana en el clásico”, explicó el central ‘crema’ a su llegada a Lima en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, dio a conocer cómo se pudo vivir desde el campo el choque contra Ayacucho FC.

En ese sentido, detalló que “en el primer tiempo no tuvimos las ocasiones que la tuvimos en el segundo. En el segundo, el partido fue un poco más abierto y con los jugadores rápido que tenemos, aprovechamos los espacios que nos dejó Ayacucho y por allí vino el gol”.

Eso sí, los resultados no se les ha subido a la cabeza, pues como el propio jugador confesó, “venimos partido a partido, lo venimos tomando así cada partido como una final, ayer ganamos uno y el domingo se viene otro”. Con ello en mente, el defensa manifestó que seguirán trabajando, pues cada rival lo exige.

“Clásico es clásico, no interesa cómo viene. Todos los rivales son diferentes, este es un partido que nadie quiere perder y nosotros estamos en nuestra casa y lo vamos a ganar” afirmó. Incluso, sobre los diferentes esquemas de juego que vienen empleando, habló que “es depende del rival que enfrentemos”.

Alianza Lima llegará a este encuentro, luego de disputar su segundo compromiso por la Copa Libertadores. Esta seguidilla de encuentros podría significar una ventaja o no para los ‘cremas’, pues “puede ser relativo, puede que sí, como que no. No hay cansancio, no hay nada, son partidos donde todos quieren jugar”.





