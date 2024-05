No baja los brazos. Este martes, Universitario de Deportes no pudo ante Junior de Barranquilla e igualó 1-1 en el duelo válido por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Si bien el resultado no fue el mejor para los cremas, aún los deja con vida en el certamen continental, torneo en el que los estudiantiles esperan seguir avanzando para regalarle una alegría a su hinchada en el año de su centenario. En esa línea, fue Fabián Bustos el encargado de tomar la palabra tras el partido, destacando la entrega de su equipo y el difícil calendario que se le vendrá en los próximos días.

“Es una semana importantísima. Esto es lo lindo de estar en un equipo grande. Vamos a intentar pelear todo, lo dijimos siempre. La ‘U’ necesita pelear la Copa Libertadores, intentar clasificar a uno de los dos torneos. Vamos paso a paso y partido a partido”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el argentino Fabián Bustos consideró que Universitario de Deportes mereció mayor suerte que Junior de Barranquilla, señalando que “en el segundo tiempo ambos equipos se cansaron por la enorme intensidad de la primera parte. Creo que fue un resultado justo, pero si alguien mereció ganar el partido fuimos nosotros”.

El estratega es consciente de que no es fácil pelear dos frentes (en el certamen local este domingo se juega una ‘final’ con Sporting Cristal), pero considera que su plantel está preparado para asumir y afrontar el reto que se les puso para esta temporada.

“Seguimos intentando conseguir algo que no se logra en el fútbol peruano hace muchos años. Sabemos cómo está el plantel, y las prioridades son hacer lo mejor posible tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. El partido del domingo no va definir el torneo, no creo que sea decisivo, pero sí es importante”, agregó

Universitario vs. Junior: lo que se les viene

Luego de su partido ante Junior, por Copa Libertadores, Universitario de Deportes tendrá que medir fuerzas con Botafogo por la quinta jornada de la fase de grupos en la presente edición del certamen continental, en compromiso programado para el jueves 16 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano)

Es preciso señalar que este duelo también se disputará en el estadio Monumental de Ate. En esta nota, conocerás los canales de transmisión, la programación según la zona horaria de diversos países y todos los detalles para que puedas vivir este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Con relación a Junior, luego de jugar contra Universitario de Deportes, deberá visitar a LDU de Quito en Ecuador, en cotejo válido por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Al igual que el encuentro de los merengues, el compromiso entre colombianos y ecuatorianos contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN y Star Plus.





