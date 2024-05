La expectativa era mínima, pero tras la inesperada clasificación al Hexagonal Final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20, la ilusión deportiva se elevó a la máxima potencia por la la selección peruana femenina . Ya en la segunda fase, aunque clasificaban cinco de seis, las dirigidas por Jacqueline Ucella no lograron el objetivo. Sin embargo, se dio el pequeño paso, necesario para empezar a sentir el cambio. Más allá de que no se logró el gran objetivo, se jugaron partidos alentadores respecto a este nuevo proceso encabezado por Emily Lima como entrenadora de la selección femenina mayor y encargada de los proyectos sub-20 y sub-17. Con puntos rescatados ante duros rivales, nuevos nombres en la nómina y un compromiso serio de jugadoras y cuerpo técnico, podemos hablar de un inicio en el fútbol femenino peruano. Esto apenas comienza.

Un buen comienzo

A un año de oficialización de Emily Lima como entrenadora de la selección peruana femenina y líder del proyecto futbolístico que también contempla a las categorías sub-20 y sub-17, los resultados vienen viéndose de a pocos. Uno de los grandes retos fue el reciente Sudamericano en el que la ‘bicolor’ sub-20 estuvo dirigida por Jacqueline Ucella, actual asistente técnico de Lima.

Como se recuerda, la selección peruana obtuvo importantes resultados en la fase previa del Sudamericano al punto de que, pese a descansar en la última fecha, ya había clasificado al hexagonal final que podía darle el pase al Mundial de la categoría por primera vez en su historia. Durante esta etapa, se lograron victorias ante Ecuador y Uruguay, un empate contra Argentina, y una derrota ante Paraguay.

A diferencia de procesos anteriores en los que la selección peruana femenina carecía de competitividad respecto de sus pares de la región, esta vez se veía el avance de un proyecto sólido, una buena preparación de las jugadores con una idea de juego combativa y clara. Aunque también con deficiencias de físico y técnica que deben mejorarse y que le terminaron pasando factura en el hexagonal final.

Rival en fase regular Triunfo Empate Derrota Ecuador 2-0 Argentina 1-1 Paraguay 2-1 Uruguay 2-1

En esta fase previa, se pudo constatar el trabajo articulado y comprometido de Emily Lima con la categoría sub-20 que resulta alentador si pensamos en que, para mejorar la selección peruana absoluta, primero se deben construir bases sólidas. A través de la preparación de jóvenes futbolistas profesionales nos podremos ir acercando a la alta competencia que en otros países de la región ya está bastante avanzada. Debemos ganarle al tiempo y el Sudamericano resultó ser un buen indicador por no conformarnos con participar de un torneo, sino salir a competirlo y descubrir el material que puede pulirse a futuro.

Sobre esto último, hay que destacar el trabajo de scouting en la Liga Femenina local y en el seguimiento de jóvenes futbolistas que militan o nacieron en el exterior. Un claro ejemplo es la importante cantidad de jugadoras foráneas en la última convocatoria para el Sudamericano Sub 20: Lucía Arcos (Terrasa FC de España), Taylor Vogt (Florida Atlantic de Inglaterra), Emily Arévalo (Bristol City de Inglaterra), Samantha Villavicencio (Downtown United de Estados Unidos) y Mía León (Madrid CFF de España).

Asimismo, se contó con siete futbolistas de Sporting Cristal, cuatro de Alianza Lima y una convocada de Universitario, Academia Deportiva Cantolao, FC Killas y Sporting Victoria. Esto se debe al trabajo de la mano que viene haciendo la entrenadora brasilera con el torneo femenino local en el que se busca cada vez dar más visibilidad a las futbolistas peruanas. Un caso importante a resaltar es el de Linda Espinoza (Sporting Victoria), quien no pudo continuar en el club loretano debido a problemas legales y hoy, más allá de que jugará la liga de ascenso con Yanapuma FC de Iquitos, sigue en el radar de Lima y es parte de la ‘bicolor’.

Acercar al hincha

Otro de los puntos a favor que trajo este Sudamericano Sub-20 pese a no lograrse la clasificación al Mundial, es que el hincha peruano, pieza fundamental en un proyecto futbolístico, haya puesto interés y apoyo en las futbolistas de la ‘bicolor’. Muchas veces apelamos a los resultados para darle interés a la campaña de las futbolistas y, lamentablemente, en los años anteriores se careció de atención y, más bien, las críticas fueron lapidarias.

Esta vez, tras la clasificación al hexagonal, muchos estuvieron interesados en los resultados, las luces estuvieron puestas en ellas y es importante que el hincha, un aliado fundamental del proyecto, esté familiarizado con su selección femenina y con los nuevos nombres que vienen asomándose y que, seguramente, llegarán a la mayor.

Como se recuerda, tener un mejor desarrollo de la selección peruana femenina es inherente a mejorar también las condiciones de la liga local y, para esto, es indispensable el apoyo de aficionados que sigan el torneo, lo consuman y se interesen para así hacer crecer la industria. De esta manera la profesionalización total de las futbolistas llegará en menos tiempo, podrán ir viéndose mejoras de entrenamiento y de la competencia, y la selección se verá alimentada.





