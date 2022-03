Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Libertadores 2022, tras la derrota por 1-0 en el Estadio Nacional (a los 65 minutos anotó Emmanuel Martínez para la visita). Si bien el equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez entregó buenos pasajes de juego durante el encuentro, al final no se logró el objetivo: voltear los dos tantos que tenía a favor Barcelona SC, por el primero cotejo en Guayaquil.

Así lo reconoció Federico Alonso, durante la conferencia de prensa que dio al término del compromiso. El defensa uruguayo admitió que “no estuvimos finos a la hora de definir, tuvimos varias ocasiones de gol donde pudimos arrancar con ventaja; ellos nos llegaron una vez y fueron contundentes”.

Asimismo, se refirió al esfuerzo que hizo el equipo para conseguir un buen resultado, aunque este finalmente no se dio. “Sin duda merecimos más; hoy Barcelona SC no la pasó bien, no estuvimos finos a la hora de definir, creo que pudimos agrandar el marcador”, indicó el defensa.

Finalmente, habló sobre el gol de Barcelona SC y con el que sentenciaron el resultado de la llave. “Fue una jugada muy rápida que, con un poco de fortuna, debemos estar más atentos para poder contrarrestar los ataques. Estoy orgulloso del equipo y no tengo nada que reprocharle al equipo”, afirmó.

Universitario pensando en la Liga 1

Universitario de Deportes, tras el partido ante Barcelona SC, tendrá que volver a poner sus ojos sobre la Liga 1 2022. El pasado fin de semana consiguieron una importante victoria ante la César Vallejo (3-0), que les permitió volver a colocarse en la parte alta de la tabla de posiciones: ya tienen nueve unidades.

El próximo reto de los cremas en el campeonato nacional será ante Deportivo Municipal. Los dirigidos por Gutiérrez chocarán ante los ediles que son una de las gratas sorpresas del campeonato. El partido se desarrollará el sábado 5 de marzo a las 3:00 p.m. en el Estadio Iván Elías Moreno.





