Fueron 14 partidos los que Fabián Bustos estuvo sin perder en Universitario de Deportes, racha que llegó a su final tras la derrota por 3-1 ante Botafogo, en el estadio Nilton Santos de Brasil, por la tercera jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores. Si bien el entrenador no se refirió al tema, sí hizo un breve análisis sobre lo acontecido en el gramado de juego que ocasionó que los cremas pierdan su primer encuentro de la temporada.

“No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa”, sostuvo el entrenador del combinado merengue en conferencia de prensa.

Fabián Bustos es consciente de que los planes salieron a la perfección en la primera mitad, pero que Universitario de Deportes no pudo mantener la concentración en los primeros minutos del complemento, lo que ocasionó que la balanza se incline en favor de los locales, haciendo aún más difícil la misión de sumar.

“En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna. En el segundo tiempo arrancamos muy mal, estuvimos 10 minutos muy mal, raro en nosotros, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba”, declaró.

En esa misma línea, Fabián Bustos le puso paños fríos a la dolorosa caída de Universitario de Deportes en Copa Libertadores, ya que debe recuperar anímicamente a sus dirigidos para continuar peleando por el título del Torneo Apertura antes de volver a pensar en el certamen internacional, en el que poseen opciones intactas de acceder a los octavos de final.

“Queríamos hacer un partido inteligente para tratar de llevarnos el triunfo o un empate. Tuvimos errores que no veníamos teniendo y nos costó, pero hay que darle vuelta a la página. Tenemos que seguir peleando el torneo y, en Copa hemos, jugado dos partidos afuera, por lo que estamos expectantes y vamos a pelear hasta el final, concluyó.

Universitario vs. Botafogo: lo que se les viene

El próximo partido de Universitario será ante Comerciantes Unidos en el estadio Monumental, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana). El duelo se podrá ver a través de las señal de GOLPERU.

Posteriormente, por la fecha 14 del Torneo Apertura, el cuadro merengue visitará a ADT en el estadio Unión Tarma. Este duelo está pactado para jugarse el viernes 3 de mayo desde las 3:0 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, por DirecTV, Claro TV y Best Cable.

Botafogo, por su parte, enfrentará a Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 4 de la Primera División de su país. Este partido está pactado para disputarse el domingo 28 de abril desde las 9:00 a.m. (hora peruana). En estos momentos, el ‘Fogao’ se ubica en el tercer lugar con seis unidades, a uno del líder, Bragantino.





