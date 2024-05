Universitario de Deportes vs. Junior de Barranquilla se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la señal internacional de ESPN en partido válido por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores desde las instalaciones del estadio Monumental de Ate en un compromiso de pronóstico reservado que tendrá a más de 60 mil almas latiendo con la posibilidad de que los merengues trepen al primer lugar de su serie en el torneo.

En esa línea, los cremas saben que no pueden confiarse, pues este partido será determinante para las aspiraciones que ambos poseen en la presente edición del certamen de clubes más importante de nuestro continente y que un error podría no solo costar el partido, sino la clasificación a los octavos de final el campeonato.

Universitario de Deportes llega a este compromiso luego de perder por 3-1 ante Botafogo por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Fabián Bustos, con este resultado, cayeron hasta la tercera ubicación de su serie, aunque se ubican solo un punto por detrás de Junior de Barranquilla, su próximo rival, y líder del grupo.

Por su parte, el conjunto de los ‘Tiburones’ llega al cotejo contra el combinado merengue como el único invicto de su serie (con cinco puntos en tres partidos), luego de ganarle, en condición de visitante, a Botafogo y empatar -en casa- ante los actuales campeones del fútbol peruano y con LDU de Quito.

Hablan los protagonistas

De cara al duelo frente a Junior de Barranquilla, Edgardo Adinolfi precisó que Universitario de Deportes está totalmente mentalizado en sacar un resultado positivo. Si bien los estudiantiles llegan a este compromiso tras perder contra ADT de Tarma, por el torneo local, espera que el grupo se reponga rápido y saque un resultado positivo ante los colombianos.

“Estamos en un equipo grande en donde tienes que ganar todo. Priorizamos el partido a partido. Hoy (viernes) era el partido más importante y en eso es lo que pensamos siempre. Ahora dar vuelta a la página y pensar en el partido del martes. Este equipo te obliga a ganar siempre”, sostuvo el integrante del comando técnico de Fabián Bustos en conferencia de prensa.

Universitario vs. Junior: últimos enfrentamientos

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Libertadores 2024 09/04/24 Junior 1-1 Universitario

Últimos cinco partidos de Universitario

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 13/04/24 Sport Boys 1-2 Universitario Liga 1 19/04/24 Unión Comercio 1-2 Universitario Copa Libertadores 24/04/24 Botafogo 3-1 Universitario Liga 1 28/04/24 Universitario 6-0 Comerciantes Unidos Liga 1 03/05/24 ADT 2-0 Universitario

Últimos cinco partidos de Junior

TORNEO FECHA PARTIDO Primera A 17/04/24 Millonarios 3-2 Junior Primera A 20/04/24 Junior 1-0 Once Caldas Copa Libertadores 23/04/24 Junior 1-1 LDU de Quito Primera A 28/04/24 Deportivo Cali 0-0 Junior Primera A 04/05/24 Junior 2-1 Millonarios

Universitario vs. Junior: posibles alineaciones

Universitario : S. Britos; M. Saravia, W. Riveros, A. Corzo; S. Portocarrero, J. Murrugarra, R. Ureña, M. Pérez Guedes, A. Polo; E. Flores y Álex Valera.

: S. Britos; M. Saravia, W. Riveros, A. Corzo; S. Portocarrero, J. Murrugarra, R. Ureña, M. Pérez Guedes, A. Polo; E. Flores y Álex Valera. Junior: S. Mele; W. Pacheco, J. Peña Maiquel, B. Ceballos, G. Fuentes; D. Moreno, V. Cantillo; J. Enamorado, Y. Chará, D. Caicedo y C. Bacca.

¿En qué canal ver Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior se disputará en el estadio Monumental de Ate y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior está programado para este martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves.

